Rari Governance 价格 (RGT)
今天 Rari Governance (RGT) 的实时价格为 0.214398 USD。目前其市值为 $ 2.41M USD。RGT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rari Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.70K USD
- Rari Governance 当天价格变化为 +22.00%
- 其循环供应量为 11.26M USD
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今天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03866308。
在过去30天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0406940267。
在过去60天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1015594964。
在过去90天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0601503215301341。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03866308
|+22.00%
|30天
|$ -0.0406940267
|-18.98%
|60天
|$ -0.1015594964
|-47.36%
|90天
|$ +0.0601503215301341
|+39.00%
Rari Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+19.27%
+22.00%
-2.62%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.
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|1 RGT 兑换 AUD
A$0.34518078
|1 RGT 兑换 GBP
￡0.1715184
|1 RGT 兑换 EUR
€0.20582208
|1 RGT 兑换 USD
$0.214398
|1 RGT 兑换 MYR
RM0.95835906
|1 RGT 兑换 TRY
₺7.57039338
|1 RGT 兑换 JPY
¥33.66262998
|1 RGT 兑换 RUB
₽24.11763102
|1 RGT 兑换 INR
₹18.3846285
|1 RGT 兑换 IDR
Rp3,458.03177394
|1 RGT 兑换 PHP
₱12.41793216
|1 RGT 兑换 EGP
￡E.10.88284248
|1 RGT 兑换 BRL
R$1.33141158
|1 RGT 兑换 CAD
C$0.30873312
|1 RGT 兑换 BDT
৳25.620561
|1 RGT 兑换 NGN
₦331.37140482
|1 RGT 兑换 UAH
₴9.02829978
|1 RGT 兑换 VES
Bs10.934298
|1 RGT 兑换 PKR
Rs59.7527226
|1 RGT 兑换 KZT
₸112.54394214
|1 RGT 兑换 THB
฿7.34098752
|1 RGT 兑换 TWD
NT$7.05155022
|1 RGT 兑换 CHF
Fr0.1929582
|1 RGT 兑换 HKD
HK$1.66587246
|1 RGT 兑换 MAD
.د.م2.16756378