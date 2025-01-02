今天 Rari Governance (RGT) 的价格

今天 Rari Governance (RGT) 的实时价格为 0.214398 USD。目前其市值为 $ 2.41M USD。RGT 兑换 USD 的价格为实时更新。

Rari Governance 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 1.70K USD

- Rari Governance 当天价格变化为 +22.00%

- 其循环供应量为 11.26M USD

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