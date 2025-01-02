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Rari Governance 价格 (RGT)

USD

Rari Governance (RGT) 实时价格图表

$0.214398
$0.214398$0.214398
+22.00%(1D)

今天 Rari Governance (RGT) 的价格

今天 Rari Governance (RGT) 的实时价格为 0.214398 USD。目前其市值为 $ 2.41M USD。RGT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rari Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.70K USD
- Rari Governance 当天价格变化为 +22.00%
- 其循环供应量为 11.26M USD

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Rari Governance (RGT) 价格表现 USD

今天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03866308
在过去30天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0406940267
在过去60天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1015594964
在过去90天内，Rari Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0601503215301341

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03866308+22.00%
30天$ -0.0406940267-18.98%
60天$ -0.1015594964-47.36%
90天$ +0.0601503215301341+39.00%

Rari Governance (RGT) 价格分析

Rari Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.172194
$ 0.172194$ 0.172194

$ 0.24618
$ 0.24618$ 0.24618

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

+19.27%

+22.00%

-2.62%

Rari Governance (RGT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

11.26M
11.26M 11.26M

什么是Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

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Rari Governance (RGT) 资源

官网

大家还在问：关于 Rari Governance (RGT) 的其他问题

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RGT 兑换为当地货币

1 RGT 兑换 AUD
A$0.34518078
1 RGT 兑换 GBP
0.1715184
1 RGT 兑换 EUR
0.20582208
1 RGT 兑换 USD
$0.214398
1 RGT 兑换 MYR
RM0.95835906
1 RGT 兑换 TRY
7.57039338
1 RGT 兑换 JPY
¥33.66262998
1 RGT 兑换 RUB
24.11763102
1 RGT 兑换 INR
18.3846285
1 RGT 兑换 IDR
Rp3,458.03177394
1 RGT 兑换 PHP
12.41793216
1 RGT 兑换 EGP
￡E.10.88284248
1 RGT 兑换 BRL
R$1.33141158
1 RGT 兑换 CAD
C$0.30873312
1 RGT 兑换 BDT
25.620561
1 RGT 兑换 NGN
331.37140482
1 RGT 兑换 UAH
9.02829978
1 RGT 兑换 VES
Bs10.934298
1 RGT 兑换 PKR
Rs59.7527226
1 RGT 兑换 KZT
112.54394214
1 RGT 兑换 THB
฿7.34098752
1 RGT 兑换 TWD
NT$7.05155022
1 RGT 兑换 CHF
Fr0.1929582
1 RGT 兑换 HKD
HK$1.66587246
1 RGT 兑换 MAD
.د.م2.16756378