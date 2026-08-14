rarecoin 今日价格

rarecoin (RARECOIN) 今日实时价格为 $ 0.00171205，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 RARECOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00171205 每 RARECOIN。

rarecoin 目前市值在 $ 17,111.58 排名第 #-，流通供应量为 9.99M RARECOIN。过去 24 小时内，RARECOIN 的交易价格在 $ 0.00170997（低点）和 $ 0.00174851（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03261541，而历史最低价为 $ 0.00144185。

短期表现方面，RARECOIN 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.41%。过去一天，总交易量达到 $ 483.14。

rarecoin（RARECOIN）市场信息

市值 $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K 成交量（24H） $ 483.14$ 483.14 $ 483.14 完全稀释市值 $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K 流通量 9.99M 9.99M 9.99M 总供应量 9,994,808.928571 9,994,808.928571 9,994,808.928571

rarecoin 的当前市值为 $ 17.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 483.14。RARECOIN 的流通量为 9.99M，总供应量是 9994808.928571，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.11K。