RankFi（RANKFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001124 $ 0.00001124 $ 0.00001124 24H最低价 $ 0.00001144 $ 0.00001144 $ 0.00001144 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 24H最高价 $ 0.00001144$ 0.00001144 $ 0.00001144 历史最高 $ 0.00027469$ 0.00027469 $ 0.00027469 最低价 $ 0.00001039$ 0.00001039 $ 0.00001039 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.76% 漲跌幅（7D） +5.24% 漲跌幅（7D） +5.24%

RankFi（RANKFI）当前实时价格为 $0.00001144。过去 24 小时内，RANKFI 的交易价格在 $ 0.00001124 至 $ 0.00001144 之间波动，市场活跃度显著。RANKFI 的历史最高价为 $ 0.00027469，历史最低价为 $ 0.00001039。

从短期表现来看，RANKFI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.76%，过去 7 天内累计变动为 +5.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RankFi（RANKFI）市场信息

市值 $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K 流通量 999.41M 999.41M 999.41M 总供应量 999,408,392.866728 999,408,392.866728 999,408,392.866728

RankFi 的当前市值为 $ 11.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RANKFI 的流通量为 999.41M，总供应量是 999408392.866728，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.43K。