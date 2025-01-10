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Rangers Fan Token 价格 (RFT)

USD

Rangers Fan Token (RFT) 实时价格图表

$0.00430135
$0.00430135$0.00430135
-4.40%(1D)

今天 Rangers Fan Token (RFT) 的价格

今天 Rangers Fan Token (RFT) 的实时价格为 0.00430135 USD。目前其市值为 $ 80.75K USD。RFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rangers Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.92K USD
- Rangers Fan Token 当天价格变化为 -4.43%
- 其循环供应量为 18.77M USD

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Rangers Fan Token (RFT) 价格表现 USD

今天内，Rangers Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000199657870955318
在过去30天内，Rangers Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011834510
在过去60天内，Rangers Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011941296
在过去90天内，Rangers Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00129139574445688

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000199657870955318-4.43%
30天$ -0.0011834510-27.51%
60天$ -0.0011941296-27.76%
90天$ -0.00129139574445688-23.09%

Rangers Fan Token (RFT) 价格分析

Rangers Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00408774
$ 0.00408774$ 0.00408774

$ 0.00456368
$ 0.00456368$ 0.00456368

$ 0.520029
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+2.43%

-4.43%

-24.03%

Rangers Fan Token (RFT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 80.75K
$ 80.75K$ 80.75K

$ 2.92K
$ 2.92K$ 2.92K

18.77M
18.77M 18.77M

什么是Rangers Fan Token (RFT)

Rangers Fan Tokens are offered on the Bitcichain infrastructure. You can support your team by purchasing Rangers Fan Tokens and have a say in your club by participating in special events and surveys created for fans. RFT Token is a token project developed on the Bitcichain infrastructure.

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Rangers Fan Token (RFT) 资源

官网

大家还在问：关于 Rangers Fan Token (RFT) 的其他问题

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RFT 兑换为当地货币

1 RFT 兑换 AUD
A$0.0069251735
1 RFT 兑换 GBP
0.0034840935
1 RFT 兑换 EUR
0.0041723095
1 RFT 兑换 USD
$0.00430135
1 RFT 兑换 MYR
RM0.0193130615
1 RFT 兑换 TRY
0.152353817
1 RFT 兑换 JPY
¥0.680129462
1 RFT 兑换 RUB
0.4419637125
1 RFT 兑换 INR
0.370002127
1 RFT 兑换 IDR
Rp69.3766031905
1 RFT 兑换 PHP
0.2516719885
1 RFT 兑换 EGP
￡E.0.217476256
1 RFT 兑换 BRL
R$0.0260231675
1 RFT 兑换 CAD
C$0.006193944
1 RFT 兑换 BDT
0.524678673
1 RFT 兑换 NGN
6.658403773
1 RFT 兑换 UAH
0.1823342265
1 RFT 兑换 VES
Bs0.22797155
1 RFT 兑换 PKR
Rs1.199474461
1 RFT 兑换 KZT
2.261477776
1 RFT 兑换 THB
฿0.1487836965
1 RFT 兑换 TWD
NT$0.1417294825
1 RFT 兑换 CHF
Fr0.0039142285
1 RFT 兑换 HKD
HK$0.033464503
1 RFT 兑换 MAD
.د.م0.043271581