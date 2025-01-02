Ramses Exchange 价格 (RAM)
今天 Ramses Exchange (RAM) 的实时价格为 0.02433756 USD。目前其市值为 $ 3.46M USD。RAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ramses Exchange 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 37.97K USD
- Ramses Exchange 当天价格变化为 -0.46%
- 其循环供应量为 142.49M USD
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今天内，Ramses Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00011337548539558。
在过去30天内，Ramses Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0085239602。
在过去60天内，Ramses Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0293816994。
在过去90天内，Ramses Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002684374276507507。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00011337548539558
|-0.46%
|30天
|$ -0.0085239602
|-35.02%
|60天
|$ +0.0293816994
|+120.73%
|90天
|$ +0.002684374276507507
|+12.40%
Ramses Exchange 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.41%
-0.46%
-21.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.
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|1 RAM 兑换 AUD
A$0.038940096
|1 RAM 兑换 GBP
￡0.019470048
|1 RAM 兑换 EUR
€0.0233640576
|1 RAM 兑换 USD
$0.02433756
|1 RAM 兑换 MYR
RM0.1087888932
|1 RAM 兑换 TRY
₺0.8593592436
|1 RAM 兑换 JPY
¥3.823430676
|1 RAM 兑换 RUB
₽2.7377321244
|1 RAM 兑换 INR
₹2.08694577
|1 RAM 兑换 IDR
Rp392.5412353668
|1 RAM 兑换 PHP
₱1.4096314752
|1 RAM 兑换 EGP
￡E.1.2353745456
|1 RAM 兑换 BRL
R$0.1511362476
|1 RAM 兑换 CAD
C$0.0350460864
|1 RAM 兑换 BDT
৳2.90833842
|1 RAM 兑换 NGN
₦37.6158893604
|1 RAM 兑换 UAH
₴1.0248546516
|1 RAM 兑换 VES
Bs1.24121556
|1 RAM 兑换 PKR
Rs6.782877972
|1 RAM 兑换 KZT
₸12.7755153708
|1 RAM 兑换 THB
฿0.8333180544
|1 RAM 兑换 TWD
NT$0.8004623484
|1 RAM 兑换 CHF
Fr0.021903804
|1 RAM 兑换 HKD
HK$0.1891028412
|1 RAM 兑换 MAD
.د.م0.2460527316