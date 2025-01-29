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Ramifi Protocol 价格 (RAM)

USD

Ramifi Protocol (RAM) 实时价格图表

$0.00824485
$0.00824485$0.00824485
+2.00%(1D)

今天 Ramifi Protocol (RAM) 的价格

今天 Ramifi Protocol (RAM) 的实时价格为 0.00824485 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ramifi Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.88 USD
- Ramifi Protocol 当天价格变化为 +2.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Ramifi Protocol (RAM) 价格表现 USD

今天内，Ramifi Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016516
在过去30天内，Ramifi Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000147797
在过去60天内，Ramifi Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013876478
在过去90天内，Ramifi Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000972948892155852

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016516+2.04%
30天$ -0.0000147797-0.17%
60天$ -0.0013876478-16.83%
90天$ -0.000972948892155852-10.55%

Ramifi Protocol (RAM) 价格分析

Ramifi Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00806652
$ 0.00806652$ 0.00806652

$ 0.00827742
$ 0.00827742$ 0.00827742

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

--

+2.04%

-2.44%

Ramifi Protocol (RAM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

0.00
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什么是Ramifi Protocol (RAM)

Ramifi Protocol is an algorithmically adjusted supply stable coin who's goal is to denominate and fight USD inflation.

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Ramifi Protocol (RAM) 资源

官网

大家还在问：关于 Ramifi Protocol (RAM) 的其他问题

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RAM 兑换为当地货币

1 RAM 兑换 AUD
A$0.01319176
1 RAM 兑换 GBP
0.00659588
1 RAM 兑换 EUR
0.0078326075
1 RAM 兑换 USD
$0.00824485
1 RAM 兑换 MYR
RM0.0361948915
1 RAM 兑换 TRY
0.2947533875
1 RAM 兑换 JPY
¥1.2836406965
1 RAM 兑换 RUB
0.8079953
1 RAM 兑换 INR
0.715488083
1 RAM 兑换 IDR
Rp132.9814329955
1 RAM 兑换 PHP
0.481829034
1 RAM 兑换 EGP
￡E.0.4139739185
1 RAM 兑换 BRL
R$0.0482323725
1 RAM 兑换 CAD
C$0.011872584
1 RAM 兑换 BDT
1.0024913115
1 RAM 兑换 NGN
12.8025206315
1 RAM 兑换 UAH
0.3470257365
1 RAM 兑换 VES
Bs0.46995645
1 RAM 兑换 PKR
Rs2.3003955985
1 RAM 兑换 KZT
4.263082141
1 RAM 兑换 THB
฿0.2787583785
1 RAM 兑换 TWD
NT$0.270925771
1 RAM 兑换 CHF
Fr0.007420365
1 RAM 兑换 HKD
HK$0.0642273815
1 RAM 兑换 MAD
.د.م0.0825309485