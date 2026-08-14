RAKO 今日价格

RAKO (RAKO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 41.21%。当前 RAKO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RAKO。

RAKO 目前市值在 $ 23,845 排名第 #-，流通供应量为 978.04M RAKO。过去 24 小时内，RAKO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RAKO 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 -91.34%。过去一天，总交易量达到 --。

RAKO（RAKO）市场信息

市值 $ 23.85K$ 23.85K $ 23.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.85K$ 23.85K $ 23.85K 流通量 978.04M 978.04M 978.04M 总供应量 978,043,667.0 978,043,667.0 978,043,667.0

RAKO 的当前市值为 $ 23.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RAKO 的流通量为 978.04M，总供应量是 978043667.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.85K。