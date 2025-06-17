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raiseme 价格 (RAISEME)

USD

raiseme (RAISEME) 实时价格图表

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-3.80%(1D)

今天 raiseme (RAISEME) 的价格

今天 raiseme (RAISEME) 的实时价格为 0.00002065 USD。目前其市值为 $ 20.60K USD。RAISEME 兑换 USD 的价格为实时更新。
raiseme 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- raiseme 当天价格变化为 -3.81%
- 其循环供应量为 997.99M USD

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raiseme (RAISEME) 价格表现 USD

今天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-3.81%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

raiseme (RAISEME) 价格分析

raiseme 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00002032
$ 0.00002032$ 0.00002032

$ 0.00002173
$ 0.00002173$ 0.00002173

$ 0.00015273
$ 0.00015273$ 0.00015273

+0.14%

-3.81%

-76.00%

raiseme (RAISEME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 20.60K
$ 20.60K$ 20.60K

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997.99M
997.99M 997.99M

什么是raiseme (RAISEME)

$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.

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raiseme (RAISEME) 资源

官网

raiseme（RAISEME）代币经济

了解 raiseme（RAISEME）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RAISEME 代币的完整经济学

大家还在问：关于 raiseme (RAISEME) 的其他问题

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RAISEME 兑换为当地货币

1 RAISEME 兑换 VND
0.54340475
1 RAISEME 兑换 AUD
A$0.000031388
1 RAISEME 兑换 GBP
0.0000150745
1 RAISEME 兑换 EUR
0.000017759
1 RAISEME 兑换 USD
$0.00002065
1 RAISEME 兑换 MYR
RM0.000087556
1 RAISEME 兑换 TRY
0.000813197
1 RAISEME 兑换 JPY
¥0.0029861965
1 RAISEME 兑换 RUB
0.00161896
1 RAISEME 兑换 INR
0.001780856
1 RAISEME 兑换 IDR
Rp0.338524536
1 RAISEME 兑换 KRW
0.0281717625
1 RAISEME 兑换 PHP
0.0011727135
1 RAISEME 兑换 EGP
￡E.0.0010351845
1 RAISEME 兑换 BRL
R$0.0001133685
1 RAISEME 兑换 CAD
C$0.0000278775
1 RAISEME 兑换 BDT
0.002524256
1 RAISEME 兑换 NGN
0.0319164335
1 RAISEME 兑换 UAH
0.0008575945
1 RAISEME 兑换 VES
Bs0.0021063
1 RAISEME 兑换 PKR
Rs0.00584808
1 RAISEME 兑换 KZT
0.0105841575
1 RAISEME 兑换 THB
฿0.000671125
1 RAISEME 兑换 TWD
NT$0.0006093815
1 RAISEME 兑换 AED
د.إ0.0000757855
1 RAISEME 兑换 CHF
Fr0.0000167265
1 RAISEME 兑换 HKD
HK$0.000161896
1 RAISEME 兑换 MAD
.د.م0.000187915
1 RAISEME 兑换 MXN
$0.000391111