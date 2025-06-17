raiseme 价格 (RAISEME)
今天 raiseme (RAISEME) 的实时价格为 0.00002065 USD。目前其市值为 $ 20.60K USD。RAISEME 兑换 USD 的价格为实时更新。
raiseme 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- raiseme 当天价格变化为 -3.81%
- 其循环供应量为 997.99M USD
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今天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，raiseme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.81%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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raiseme 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.14%
-3.81%
-76.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.
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|1 RAISEME 兑换 VND
₫0.54340475
|1 RAISEME 兑换 AUD
A$0.000031388
|1 RAISEME 兑换 GBP
￡0.0000150745
|1 RAISEME 兑换 EUR
€0.000017759
|1 RAISEME 兑换 USD
$0.00002065
|1 RAISEME 兑换 MYR
RM0.000087556
|1 RAISEME 兑换 TRY
₺0.000813197
|1 RAISEME 兑换 JPY
¥0.0029861965
|1 RAISEME 兑换 RUB
₽0.00161896
|1 RAISEME 兑换 INR
₹0.001780856
|1 RAISEME 兑换 IDR
Rp0.338524536
|1 RAISEME 兑换 KRW
₩0.0281717625
|1 RAISEME 兑换 PHP
₱0.0011727135
|1 RAISEME 兑换 EGP
￡E.0.0010351845
|1 RAISEME 兑换 BRL
R$0.0001133685
|1 RAISEME 兑换 CAD
C$0.0000278775
|1 RAISEME 兑换 BDT
৳0.002524256
|1 RAISEME 兑换 NGN
₦0.0319164335
|1 RAISEME 兑换 UAH
₴0.0008575945
|1 RAISEME 兑换 VES
Bs0.0021063
|1 RAISEME 兑换 PKR
Rs0.00584808
|1 RAISEME 兑换 KZT
₸0.0105841575
|1 RAISEME 兑换 THB
฿0.000671125
|1 RAISEME 兑换 TWD
NT$0.0006093815
|1 RAISEME 兑换 AED
د.إ0.0000757855
|1 RAISEME 兑换 CHF
Fr0.0000167265
|1 RAISEME 兑换 HKD
HK$0.000161896
|1 RAISEME 兑换 MAD
.د.م0.000187915
|1 RAISEME 兑换 MXN
$0.000391111