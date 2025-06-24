Raini Studios Token 价格 (RST)
今天 Raini Studios Token (RST) 的实时价格为 0.00137937 USD。目前其市值为 $ 778.68K USD。RST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Raini Studios Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Raini Studios Token 当天价格变化为 +12.61%
- 其循环供应量为 565.02M USD
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今天内，Raini Studios Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001545。
在过去30天内，Raini Studios Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005634806。
在过去60天内，Raini Studios Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006300753。
在过去90天内，Raini Studios Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00261727932993909。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0001545
|+12.61%
|30天
|$ -0.0005634806
|-40.85%
|60天
|$ -0.0006300753
|-45.67%
|90天
|$ -0.00261727932993909
|-65.48%
Raini Studios Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.00%
+12.61%
-11.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.
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|1 RST 兑换 VND
₫36.29812155
|1 RST 兑换 AUD
A$0.0021104361
|1 RST 兑换 GBP
￡0.0010069401
|1 RST 兑换 EUR
€0.0011862582
|1 RST 兑换 USD
$0.00137937
|1 RST 兑换 MYR
RM0.0058485288
|1 RST 兑换 TRY
₺0.0546782268
|1 RST 兑换 JPY
¥0.2000500311
|1 RST 兑换 RUB
₽0.1084874505
|1 RST 兑换 INR
₹0.1186672011
|1 RST 兑换 IDR
Rp22.6126193328
|1 RST 兑换 KRW
₩1.8766880598
|1 RST 兑换 PHP
₱0.0785137404
|1 RST 兑换 EGP
￡E.0.0690236748
|1 RST 兑换 BRL
R$0.0075727413
|1 RST 兑换 CAD
C$0.0018897369
|1 RST 兑换 BDT
৳0.168559014
|1 RST 兑换 NGN
₦2.1385476606
|1 RST 兑换 UAH
₴0.0577542219
|1 RST 兑换 VES
Bs0.14207511
|1 RST 兑换 PKR
Rs0.391189332
|1 RST 兑换 KZT
₸0.7199207904
|1 RST 兑换 THB
฿0.0450640179
|1 RST 兑换 TWD
NT$0.0407052087
|1 RST 兑换 AED
د.إ0.0050622879
|1 RST 兑换 CHF
Fr0.0011172897
|1 RST 兑换 HKD
HK$0.0108142608
|1 RST 兑换 MAD
.د.م0.0124832985
|1 RST 兑换 MXN
$0.0262494111