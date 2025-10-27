RAGE COIN（RAGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.91% 涨跌幅（1D） -3.77% 漲跌幅（7D） -9.24% 漲跌幅（7D） -9.24%

RAGE COIN（RAGE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RAGE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RAGE 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RAGE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.91%，过去 24 小时内变动为 -3.77%，过去 7 天内累计变动为 -9.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RAGE COIN（RAGE）市场信息

市值 $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K 流通量 944.94M 944.94M 944.94M 总供应量 944,939,913.739355 944,939,913.739355 944,939,913.739355

RAGE COIN 的当前市值为 $ 23.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RAGE 的流通量为 944.94M，总供应量是 944939913.739355，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.45K。