RADR 是什么？

Radr 是 Solana 上以隐私为先的支付与身份解决方案。它让应用、API 和 AI 代理能够以零知识证明、加密金额和免 gas 的用户体验，实现私密的收费与支付，同时保持与标准兼容（x402 “需付款”）。

它包含的内容如下：

ShadowID：带有 RLN 式速率限制的 ZK 身份，用于安全自动化与防垃圾信息。 ShadowPay：私密的 x402 支付——Groth16 证明 + ElGamal 加密金额 + PDA 托管；中继者承担手续费。 ShadowPath：ZK 混币器/匿名通道，提供更深层次的不可关联性。 ShadowMSG：与 ShadowID 绑定的加密消息传递。

RADR 有何独特之处？

完整的隐私解决方案栈，而非单一应用。ShadowID（ZK 身份 + RLN）、ShadowPay（私密 x402 支付）、ShadowPath（ZK 混币器）、ShadowMSG（加密消息传递），这些组件均旨在无缝协作，而非简单叠加。

数学胜过信任。Groth16 证明 + ElGamal 加密金额 + 链上 PDA 托管，意味着可验证的支付无需透露发送方或金额，也无需“单纯依赖中介的后端”。 支持代理的自动化。支出授权与链上空值器，让自动支付、订阅及 AI 代理支付安全无忧，无需手动弹出钱包窗口。 设计之初即实现免 gas 的用户体验。中继者承担手续费；用户只需初始充值后，即可享受私密的一键式流程。 x402 实现得当。兼容标准的头部与流程，但中介完全无法获知任何加密信息；验证与结算都在链上进行，而非链下日志。 开发者优先的接口。简洁的 REST 端点、SDK、模拟/测试工具以及简单的付费墙与结算示例，让你在接触区块链之前就能轻松上手。 久经考验的基础组件。RLN 式速率限制、默克尔承诺、Poseidon 哈希——身份、支付与消息传递之间采用一致的密码学方案。 品牌与用户体验俱佳。完善的文档、终端风格的 UI 以及生产就绪的资产，让团队能快速从演示走向上线。 明确的代币实用路径。$RADR 将隐私解决方案栈紧密绑定在一起（访问等级、中继者经济模型、未来的回购与手续费），而不仅仅是“又一个链上代币”。

RADR 的当前交易价格是多少？

RADR (RADR) 目前的交易价格为 ¥ CNY，过去 24 小时价格变动 0.27%。该价格代表各大交易所的最新综合市场价格，并根据实时市场活动持续更新。

哪些因素影响着 RADR 今日的价格走势？

最近 24 小时价格变动受市场情绪、流动性波动以及 Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem 板块整体表现的综合影响。更广泛的经济趋势和 -- 上的链上活动也可能导致短期波动。

RADR 的交易活跃度如何？

投资者在 24 小时内的交易量达到了 ¥--，表明市场参与活跃。成交量增加通常表明市场信心增强，价格发现机制更加完善。

RADR 在全球加密货币市场中的地位如何？

它目前市值排名第 10290 位，市值为 ¥67568.037742406799000，属于同行业中较为成熟的资产之一。

流通供应量反映了关于 RADR 的什么信息？

流通中的代币数量为 927266807.718368，供应量在决定稀缺性、长期通胀和市场估值方面起着至关重要的作用。

今天的价格与 RADR 近期的表现相比如何？

过去 24 小时内，¥ 和 ¥ 之间的价格区间凸显了其日内波动性，并有助于交易者评估短期价格机会。

RADR 与类似资产相比如何？

与其他 Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem 代币相比，RADR 继续展现出具有竞争力的表现，这得益于稳定的交易量以及散户和机构参与者的持续关注。