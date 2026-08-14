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RADR 当前实时价格为 0 USD。RADR 市值为 9,894.3 USD。追踪Malaysia的 RADR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！RADR 当前实时价格为 0 USD。RADR 市值为 9,894.3 USD。追踪Malaysia的 RADR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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RADR (RADR) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 17:35:05 (UTC+8)

RADR 今日价格

RADR (RADR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.28%。当前 RADR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RADR。

RADR 目前市值在 $ 9,894.3 排名第 #-，流通供应量为 927.27M RADR。过去 24 小时内，RADR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00506565，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，RADR 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -16.62%。过去一天，总交易量达到 --

RADR（RADR）市场信息

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

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$ 9.89K
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927.27M
927.27M 927.27M

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927,266,807.718368 927,266,807.718368

RADR 的当前市值为 $ 9.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RADR 的流通量为 927.27M，总供应量是 927266807.718368，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.89K

RADR 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
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24H最低价
$ 0
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24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
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$ 0.00506565
$ 0.00506565$ 0.00506565

$ 0
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+0.20%

+0.28%

-16.62%

-16.62%

RADR（RADR）价格历史 USD

今天内，RADR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，RADR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，RADR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，RADR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.28%
30天$ 0-28.14%
60天$ 0-21.48%
90天$ 0--

RADR 的价格预测

RADR（RADR）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，RADR 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
RADR (RADR) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，RADR 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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关于 RADR

RADR 是什么？

Radr 是 Solana 上以隐私为先的支付与身份解决方案。它让应用、API 和 AI 代理能够以零知识证明、加密金额和免 gas 的用户体验，实现私密的收费与支付，同时保持与标准兼容（x402 “需付款”）。

它包含的内容如下：

ShadowID：带有 RLN 式速率限制的 ZK 身份，用于安全自动化与防垃圾信息。 ShadowPay：私密的 x402 支付——Groth16 证明 + ElGamal 加密金额 + PDA 托管；中继者承担手续费。 ShadowPath：ZK 混币器/匿名通道，提供更深层次的不可关联性。 ShadowMSG：与 ShadowID 绑定的加密消息传递。

RADR 有何独特之处？

完整的隐私解决方案栈，而非单一应用。ShadowID（ZK 身份 + RLN）、ShadowPay（私密 x402 支付）、ShadowPath（ZK 混币器）、ShadowMSG（加密消息传递），这些组件均旨在无缝协作，而非简单叠加。

数学胜过信任。Groth16 证明 + ElGamal 加密金额 + 链上 PDA 托管，意味着可验证的支付无需透露发送方或金额，也无需“单纯依赖中介的后端”。 支持代理的自动化。支出授权与链上空值器，让自动支付、订阅及 AI 代理支付安全无忧，无需手动弹出钱包窗口。 设计之初即实现免 gas 的用户体验。中继者承担手续费；用户只需初始充值后，即可享受私密的一键式流程。 x402 实现得当。兼容标准的头部与流程，但中介完全无法获知任何加密信息；验证与结算都在链上进行，而非链下日志。 开发者优先的接口。简洁的 REST 端点、SDK、模拟/测试工具以及简单的付费墙与结算示例，让你在接触区块链之前就能轻松上手。 久经考验的基础组件。RLN 式速率限制、默克尔承诺、Poseidon 哈希——身份、支付与消息传递之间采用一致的密码学方案。 品牌与用户体验俱佳。完善的文档、终端风格的 UI 以及生产就绪的资产，让团队能快速从演示走向上线。 明确的代币实用路径。$RADR 将隐私解决方案栈紧密绑定在一起（访问等级、中继者经济模型、未来的回购与手续费），而不仅仅是“又一个链上代币”。

RADR 的当前交易价格是多少？

RADR (RADR) 目前的交易价格为 ¥ CNY，过去 24 小时价格变动 0.27%。该价格代表各大交易所的最新综合市场价格，并根据实时市场活动持续更新。

哪些因素影响着 RADR 今日的价格走势？

最近 24 小时价格变动受市场情绪、流动性波动以及 Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem 板块整体表现的综合影响。更广泛的经济趋势和 -- 上的链上活动也可能导致短期波动。

RADR 的交易活跃度如何？

投资者在 24 小时内的交易量达到了 ¥--，表明市场参与活跃。成交量增加通常表明市场信心增强，价格发现机制更加完善。

RADR 在全球加密货币市场中的地位如何？

它目前市值排名第 10290 位，市值为 ¥67568.037742406799000，属于同行业中较为成熟的资产之一。

流通供应量反映了关于 RADR 的什么信息？

流通中的代币数量为 927266807.718368，供应量在决定稀缺性、长期通胀和市场估值方面起着至关重要的作用。

今天的价格与 RADR 近期的表现相比如何？

过去 24 小时内，¥ 和 ¥ 之间的价格区间凸显了其日内波动性，并有助于交易者评估短期价格机会。

RADR 与类似资产相比如何？

与其他 Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem 代币相比，RADR 继续展现出具有竞争力的表现，这得益于稳定的交易量以及散户和机构参与者的持续关注。

人们还问：关于RADR的其他问题

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