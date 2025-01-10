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Racoon 价格 (RAC)

USD

Racoon (RAC) 实时价格图表

$0.04546476
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0.00%(1D)

今天 Racoon (RAC) 的价格

今天 Racoon (RAC) 的实时价格为 0.04546476 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RAC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Racoon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Racoon 当天价格变化为 +0.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Racoon (RAC) 价格表现 USD

今天内，Racoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Racoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0212035410
在过去60天内，Racoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0212692603
在过去90天内，Racoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03403316425553379

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.10%
30天$ -0.0212035410-46.63%
60天$ -0.0212692603-46.78%
90天$ -0.03403316425553379-42.81%

Racoon (RAC) 价格分析

Racoon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04509372
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$ 0.04606868
$ 0.04606868$ 0.04606868

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

-0.07%

+0.10%

-8.87%

Racoon (RAC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Racoon (RAC)

The $RAC token is an utility and governance token used by the projects Racoon Supply oversees. $RAC is commonly used to play games on Racoon.Bet; an on-chain gaming platform on Juno Network. It is also used as a governance token for the $RAC DAO; the governing entity of the $RAC token. The upcoming utilities of the $RAC token will be affiliated to on-chain Machine Learning, NFT & mathematical applications that the team from Racoon Supply will be releasing in the near future.

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Racoon (RAC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Racoon (RAC) 的其他问题

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RAC 兑换为当地货币

1 RAC 兑换 AUD
A$0.0736529112
1 RAC 兑换 GBP
0.0368264556
1 RAC 兑换 EUR
0.0441008172
1 RAC 兑换 USD
$0.04546476
1 RAC 兑换 MYR
RM0.2041367724
1 RAC 兑换 TRY
1.6099071516
1 RAC 兑换 JPY
¥7.1684287092
1 RAC 兑换 RUB
4.64877171
1 RAC 兑换 INR
3.9149704836
1 RAC 兑换 IDR
Rp733.3024779828
1 RAC 兑换 PHP
2.6646895836
1 RAC 兑换 EGP
￡E.2.2986982656
1 RAC 兑换 BRL
R$0.2777896836
1 RAC 兑换 CAD
C$0.0654692544
1 RAC 兑换 BDT
5.5457914248
1 RAC 兑换 NGN
70.4876546088
1 RAC 兑换 UAH
1.9222500528
1 RAC 兑换 VES
Bs2.40963228
1 RAC 兑换 PKR
Rs12.6605717172
1 RAC 兑换 KZT
23.991753852
1 RAC 兑换 THB
฿1.5762632292
1 RAC 兑换 TWD
NT$1.502610318
1 RAC 兑换 CHF
Fr0.0413729316
1 RAC 兑换 HKD
HK$0.3537158328
1 RAC 兑换 MAD
.د.م0.4564661904