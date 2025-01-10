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R34P 价格 (R34P)

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R34P (R34P) 实时价格图表

$6.46
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-2.90%(1D)

今天 R34P (R34P) 的价格

今天 R34P (R34P) 的实时价格为 6.46 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。R34P 兑换 USD 的价格为实时更新。
R34P 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.00K USD
- R34P 当天价格变化为 -2.97%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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R34P (R34P) 价格表现 USD

今天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.198382561481189
在过去30天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.4998197400
在过去60天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5952479040
在过去90天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.108513707617472

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.198382561481189-2.97%
30天$ -2.4998197400-38.69%
60天$ -1.5952479040-24.69%
90天$ +1.108513707617472+20.71%

R34P (R34P) 价格分析

R34P 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.41
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$ 6.73
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$ 244.82
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-2.97%

-32.18%

R34P (R34P) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 2.00K
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什么是R34P (R34P)

R34P (R34P) is a soft fork and constructed as a secondary layer on Reflect Finance (RFI) project. R34P (R34P) token benefits every holder with a low-cost charge of 1% fee in every transaction on the blockchain, redistributes to every wallet holder automatically based on the amount of R34P token in their wallets and another 1% will be sent to 0x000 wallet that will automatically burn, reducing the circulating/ total supply.

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R34P (R34P) 资源

官网

大家还在问：关于 R34P (R34P) 的其他问题

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R34P 兑换为当地货币

1 R34P 兑换 AUD
A$10.4652
1 R34P 兑换 GBP
5.2326
1 R34P 兑换 EUR
6.2662
1 R34P 兑换 USD
$6.46
1 R34P 兑换 MYR
RM29.0054
1 R34P 兑换 TRY
228.7486
1 R34P 兑换 JPY
¥1,017.5792
1 R34P 兑换 RUB
660.4704
1 R34P 兑换 INR
556.2706
1 R34P 兑换 IDR
Rp104,193.5338
1 R34P 兑换 PHP
378.6206
1 R34P 兑换 EGP
￡E.326.6176
1 R34P 兑换 BRL
R$39.4706
1 R34P 兑换 CAD
C$9.3024
1 R34P 兑换 BDT
787.9908
1 R34P 兑换 NGN
10,015.4548
1 R34P 兑换 UAH
273.1288
1 R34P 兑换 VES
Bs342.38
1 R34P 兑换 PKR
Rs1,798.9162
1 R34P 兑换 KZT
3,408.942
1 R34P 兑换 THB
฿223.9682
1 R34P 兑换 TWD
NT$213.503
1 R34P 兑换 CHF
Fr5.8786
1 R34P 兑换 HKD
HK$50.2588
1 R34P 兑换 MAD
.د.م64.8584