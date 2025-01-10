R34P 价格 (R34P)
今天 R34P (R34P) 的实时价格为 6.46 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。R34P 兑换 USD 的价格为实时更新。
R34P 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.00K USD
- R34P 当天价格变化为 -2.97%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.198382561481189。
在过去30天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.4998197400。
在过去60天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5952479040。
在过去90天内，R34P 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.108513707617472。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.198382561481189
|-2.97%
|30天
|$ -2.4998197400
|-38.69%
|60天
|$ -1.5952479040
|-24.69%
|90天
|$ +1.108513707617472
|+20.71%
R34P 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-2.97%
-32.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
R34P (R34P) is a soft fork and constructed as a secondary layer on Reflect Finance (RFI) project. R34P (R34P) token benefits every holder with a low-cost charge of 1% fee in every transaction on the blockchain, redistributes to every wallet holder automatically based on the amount of R34P token in their wallets and another 1% will be sent to 0x000 wallet that will automatically burn, reducing the circulating/ total supply.
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|1 R34P 兑换 AUD
A$10.4652
|1 R34P 兑换 GBP
￡5.2326
|1 R34P 兑换 EUR
€6.2662
|1 R34P 兑换 USD
$6.46
|1 R34P 兑换 MYR
RM29.0054
|1 R34P 兑换 TRY
₺228.7486
|1 R34P 兑换 JPY
¥1,017.5792
|1 R34P 兑换 RUB
₽660.4704
|1 R34P 兑换 INR
₹556.2706
|1 R34P 兑换 IDR
Rp104,193.5338
|1 R34P 兑换 PHP
₱378.6206
|1 R34P 兑换 EGP
￡E.326.6176
|1 R34P 兑换 BRL
R$39.4706
|1 R34P 兑换 CAD
C$9.3024
|1 R34P 兑换 BDT
৳787.9908
|1 R34P 兑换 NGN
₦10,015.4548
|1 R34P 兑换 UAH
₴273.1288
|1 R34P 兑换 VES
Bs342.38
|1 R34P 兑换 PKR
Rs1,798.9162
|1 R34P 兑换 KZT
₸3,408.942
|1 R34P 兑换 THB
฿223.9682
|1 R34P 兑换 TWD
NT$213.503
|1 R34P 兑换 CHF
Fr5.8786
|1 R34P 兑换 HKD
HK$50.2588
|1 R34P 兑换 MAD
.د.م64.8584