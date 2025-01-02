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Quorium 价格 (QGOLD)

USD

Quorium (QGOLD) 实时价格图表

$2,642.87
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+0.80%(1D)

今天 Quorium (QGOLD) 的价格

今天 Quorium (QGOLD) 的实时价格为 2,643.19 USD。目前其市值为 $ 222.05M USD。QGOLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quorium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 147.73K USD
- Quorium 当天价格变化为 +0.85%
- 其循环供应量为 84.00K USD

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Quorium (QGOLD) 价格表现 USD

今天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.17
在过去30天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.7975729460
在过去60天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -89.0858114410
在过去90天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.5725391727984

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +22.17+0.85%
30天$ -5.7975729460-0.21%
60天$ -89.0858114410-3.37%
90天$ -15.5725391727984-0.58%

Quorium (QGOLD) 价格分析

Quorium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2,614.93
$ 2,614.93$ 2,614.93

$ 2,642.87
$ 2,642.87$ 2,642.87

$ 3,572.74
$ 3,572.74$ 3,572.74

+0.15%

+0.85%

+3.00%

Quorium (QGOLD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 222.05M
$ 222.05M$ 222.05M

$ 147.73K
$ 147.73K$ 147.73K

84.00K
84.00K 84.00K

什么是Quorium (QGOLD)

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

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Quorium (QGOLD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Quorium (QGOLD) 的其他问题

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QGOLD 兑换为当地货币

1 QGOLD 兑换 AUD
A$4,229.104
1 QGOLD 兑换 GBP
2,114.552
1 QGOLD 兑换 EUR
2,537.4624
1 QGOLD 兑换 USD
$2,643.19
1 QGOLD 兑换 MYR
RM11,815.0593
1 QGOLD 兑换 TRY
93,331.0389
1 QGOLD 兑换 JPY
¥415,245.149
1 QGOLD 兑换 RUB
297,332.4431
1 QGOLD 兑换 INR
226,653.5425
1 QGOLD 兑换 IDR
Rp42,632,090.8057
1 QGOLD 兑换 PHP
153,093.5648
1 QGOLD 兑换 EGP
￡E.134,168.3244
1 QGOLD 兑换 BRL
R$16,414.2099
1 QGOLD 兑换 CAD
C$3,806.1936
1 QGOLD 兑换 BDT
315,861.205
1 QGOLD 兑换 NGN
4,085,288.0321
1 QGOLD 兑换 UAH
111,304.7309
1 QGOLD 兑换 VES
Bs134,802.69
1 QGOLD 兑换 PKR
Rs736,657.053
1 QGOLD 兑换 KZT
1,387,489.7267
1 QGOLD 兑换 THB
฿90,502.8256
1 QGOLD 兑换 TWD
NT$86,934.5191
1 QGOLD 兑换 CHF
Fr2,378.871
1 QGOLD 兑换 HKD
HK$20,537.5863
1 QGOLD 兑换 MAD
.د.م26,722.6509