Quorium 价格 (QGOLD)
今天 Quorium (QGOLD) 的实时价格为 2,643.19 USD。目前其市值为 $ 222.05M USD。QGOLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quorium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 147.73K USD
- Quorium 当天价格变化为 +0.85%
- 其循环供应量为 84.00K USD
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今天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.17。
在过去30天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.7975729460。
在过去60天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -89.0858114410。
在过去90天内，Quorium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.5725391727984。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +22.17
|+0.85%
|30天
|$ -5.7975729460
|-0.21%
|60天
|$ -89.0858114410
|-3.37%
|90天
|$ -15.5725391727984
|-0.58%
Quorium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.15%
+0.85%
+3.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price
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|1 QGOLD 兑换 AUD
A$4,229.104
|1 QGOLD 兑换 GBP
￡2,114.552
|1 QGOLD 兑换 EUR
€2,537.4624
|1 QGOLD 兑换 USD
$2,643.19
|1 QGOLD 兑换 MYR
RM11,815.0593
|1 QGOLD 兑换 TRY
₺93,331.0389
|1 QGOLD 兑换 JPY
¥415,245.149
|1 QGOLD 兑换 RUB
₽297,332.4431
|1 QGOLD 兑换 INR
₹226,653.5425
|1 QGOLD 兑换 IDR
Rp42,632,090.8057
|1 QGOLD 兑换 PHP
₱153,093.5648
|1 QGOLD 兑换 EGP
￡E.134,168.3244
|1 QGOLD 兑换 BRL
R$16,414.2099
|1 QGOLD 兑换 CAD
C$3,806.1936
|1 QGOLD 兑换 BDT
৳315,861.205
|1 QGOLD 兑换 NGN
₦4,085,288.0321
|1 QGOLD 兑换 UAH
₴111,304.7309
|1 QGOLD 兑换 VES
Bs134,802.69
|1 QGOLD 兑换 PKR
Rs736,657.053
|1 QGOLD 兑换 KZT
₸1,387,489.7267
|1 QGOLD 兑换 THB
฿90,502.8256
|1 QGOLD 兑换 TWD
NT$86,934.5191
|1 QGOLD 兑换 CHF
Fr2,378.871
|1 QGOLD 兑换 HKD
HK$20,537.5863
|1 QGOLD 兑换 MAD
.د.م26,722.6509