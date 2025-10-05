Quokka（QUOKKA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00015936 $ 0.00015936 $ 0.00015936 24H最低价 $ 0.00016612 $ 0.00016612 $ 0.00016612 24H最高价 24H最低价 $ 0.00015936$ 0.00015936 $ 0.00015936 24H最高价 $ 0.00016612$ 0.00016612 $ 0.00016612 历史最高 $ 0.00075449$ 0.00075449 $ 0.00075449 最低价 $ 0.00005859$ 0.00005859 $ 0.00005859 涨跌幅（1H） +0.49% 涨跌幅（1D） +1.63% 漲跌幅（7D） +14.18% 漲跌幅（7D） +14.18%

Quokka（QUOKKA）当前实时价格为 $0.00016439。过去 24 小时内，QUOKKA 的交易价格在 $ 0.00015936 至 $ 0.00016612 之间波动，市场活跃度显著。QUOKKA 的历史最高价为 $ 0.00075449，历史最低价为 $ 0.00005859。

从短期表现来看，QUOKKA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.49%，过去 24 小时内变动为 +1.63%，过去 7 天内累计变动为 +14.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Quokka（QUOKKA）市场信息

市值 $ 164.41K$ 164.41K $ 164.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 164.41K$ 164.41K $ 164.41K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Quokka 的当前市值为 $ 164.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QUOKKA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 164.41K。