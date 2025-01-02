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QuiverX 价格 (QRX)

USD

QuiverX (QRX) 实时价格图表

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今天 QuiverX (QRX) 的价格

今天 QuiverX (QRX) 的实时价格为 0.0064726 USD。目前其市值为 $ 589.65K USD。QRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
QuiverX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.71 USD
- QuiverX 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 91.10M USD

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QuiverX (QRX) 价格表现 USD

今天内，QuiverX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，QuiverX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005129354
在过去60天内，QuiverX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0020889941
在过去90天内，QuiverX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001693231967619942

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0005129354-7.92%
60天$ +0.0020889941+32.27%
90天$ +0.001693231967619942+35.43%

QuiverX (QRX) 价格分析

QuiverX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.153579
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QuiverX (QRX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 589.65K
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$ 88.71
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91.10M
91.10M 91.10M

什么是QuiverX (QRX)

QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.

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QuiverX (QRX) 资源

官网

大家还在问：关于 QuiverX (QRX) 的其他问题

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QRX 兑换为当地货币

1 QRX 兑换 AUD
A$0.01035616
1 QRX 兑换 GBP
0.00517808
1 QRX 兑换 EUR
0.006213696
1 QRX 兑换 USD
$0.0064726
1 QRX 兑换 MYR
RM0.028932522
1 QRX 兑换 TRY
0.228547506
1 QRX 兑换 JPY
¥1.01684546
1 QRX 兑换 RUB
0.728102774
1 QRX 兑换 INR
0.55502545
1 QRX 兑换 IDR
Rp104.396759578
1 QRX 兑换 PHP
0.374892992
1 QRX 兑换 EGP
￡E.0.328549176
1 QRX 兑换 BRL
R$0.040194846
1 QRX 兑换 CAD
C$0.009320544
1 QRX 兑换 BDT
0.7734757
1 QRX 兑换 NGN
10.003985834
1 QRX 兑换 UAH
0.272561186
1 QRX 兑换 VES
Bs0.3301026
1 QRX 兑换 PKR
Rs1.80391362
1 QRX 兑换 KZT
3.397661918
1 QRX 兑换 THB
฿0.221621824
1 QRX 兑换 TWD
NT$0.212883814
1 QRX 兑换 CHF
Fr0.00582534
1 QRX 兑换 HKD
HK$0.050292102
1 QRX 兑换 MAD
.د.م0.065437986