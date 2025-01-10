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QuipuSwap Governance 价格 (QUIPU)

USD

QuipuSwap Governance (QUIPU) 实时价格图表

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-1.10%(1D)

今天 QuipuSwap Governance (QUIPU) 的价格

今天 QuipuSwap Governance (QUIPU) 的实时价格为 0.054016 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。QUIPU 兑换 USD 的价格为实时更新。
QuipuSwap Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.17 USD
- QuipuSwap Governance 当天价格变化为 -1.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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QuipuSwap Governance (QUIPU) 价格表现 USD

今天内，QuipuSwap Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00063985926354439
在过去30天内，QuipuSwap Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0209924109
在过去60天内，QuipuSwap Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024400323
在过去90天内，QuipuSwap Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01076330261961118

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00063985926354439-1.17%
30天$ -0.0209924109-38.86%
60天$ -0.0024400323-4.51%
90天$ -0.01076330261961118-16.61%

QuipuSwap Governance (QUIPU) 价格分析

QuipuSwap Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.053894
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$ 0.055381
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$ 3.62
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+0.06%

-1.17%

-12.94%

QuipuSwap Governance (QUIPU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 6.17
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什么是QuipuSwap Governance (QUIPU)

QuipuSwap Governance Token. QUIPU token is used in QuipuSwap AMM governance and as a means of payment for future services.

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QuipuSwap Governance (QUIPU) 资源

官网

大家还在问：关于 QuipuSwap Governance (QUIPU) 的其他问题

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QUIPU 兑换为当地货币

1 QUIPU 兑换 AUD
A$0.08750592
1 QUIPU 兑换 GBP
0.04375296
1 QUIPU 兑换 EUR
0.05239552
1 QUIPU 兑换 USD
$0.054016
1 QUIPU 兑换 MYR
RM0.24253184
1 QUIPU 兑换 TRY
1.91270656
1 QUIPU 兑换 JPY
¥8.50860032
1 QUIPU 兑换 RUB
5.52259584
1 QUIPU 兑换 INR
4.65131776
1 QUIPU 兑换 IDR
Rp871.22568448
1 QUIPU 兑换 PHP
3.16587776
1 QUIPU 兑换 EGP
￡E.2.73104896
1 QUIPU 兑换 BRL
R$0.33003776
1 QUIPU 兑换 CAD
C$0.07778304
1 QUIPU 兑换 BDT
6.58887168
1 QUIPU 兑换 NGN
83.74532608
1 QUIPU 兑换 UAH
2.28379648
1 QUIPU 兑换 VES
Bs2.862848
1 QUIPU 兑换 PKR
Rs15.04183552
1 QUIPU 兑换 KZT
28.5042432
1 QUIPU 兑换 THB
฿1.87273472
1 QUIPU 兑换 TWD
NT$1.7852288
1 QUIPU 兑换 CHF
Fr0.04915456
1 QUIPU 兑换 HKD
HK$0.42024448
1 QUIPU 兑换 MAD
.د.م0.54232064