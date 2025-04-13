Quick Sync 价格 (QS)
今天 Quick Sync (QS) 的实时价格为 0.00376686 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。QS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quick Sync 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.18K USD
- Quick Sync 当天价格变化为 +19.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062236。
在过去30天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0031709280。
在过去60天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00062236
|+19.79%
|30天
|$ +0.0031709280
|+84.18%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Quick Sync 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.75%
+19.79%
+148.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.
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|1 QS 兑换 VND
₫96.58605726
|1 QS 兑换 AUD
A$0.0059893074
|1 QS 兑换 GBP
￡0.0028628136
|1 QS 兑换 EUR
€0.0033148368
|1 QS 兑换 USD
$0.00376686
|1 QS 兑换 MYR
RM0.0166495212
|1 QS 兑换 TRY
₺0.1433666916
|1 QS 兑换 JPY
¥0.5405820786
|1 QS 兑换 RUB
₽0.3133274148
|1 QS 兑换 INR
₹0.3237992856
|1 QS 兑换 IDR
Rp62.7809748876
|1 QS 兑换 KRW
₩5.350636287
|1 QS 兑换 PHP
₱0.2153890548
|1 QS 兑换 EGP
￡E.0.1931645808
|1 QS 兑换 BRL
R$0.0220737996
|1 QS 兑换 CAD
C$0.0051982668
|1 QS 兑换 BDT
৳0.456731775
|1 QS 兑换 NGN
₦5.9886293652
|1 QS 兑换 UAH
₴0.1556089866
|1 QS 兑换 VES
Bs0.26744706
|1 QS 兑换 PKR
Rs1.0539297594
|1 QS 兑换 KZT
₸1.9426450392
|1 QS 兑换 THB
฿0.1260768042
|1 QS 兑换 TWD
NT$0.1219332582
|1 QS 兑换 AED
د.إ0.0138243762
|1 QS 兑换 CHF
Fr0.0030511566
|1 QS 兑换 HKD
HK$0.029193165
|1 QS 兑换 MAD
.د.م0.0349564608
|1 QS 兑换 MXN
$0.076467258