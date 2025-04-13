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Quick Sync 价格 (QS)

USD

Quick Sync (QS) 实时价格图表

$0.00376686
$0.00376686$0.00376686
+19.70%(1D)

今天 Quick Sync (QS) 的价格

今天 Quick Sync (QS) 的实时价格为 0.00376686 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。QS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quick Sync 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.18K USD
- Quick Sync 当天价格变化为 +19.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Quick Sync (QS) 价格表现 USD

今天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062236
在过去30天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0031709280
在过去60天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Quick Sync 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00062236+19.79%
30天$ +0.0031709280+84.18%
60天$ 0--
90天$ 0--

Quick Sync (QS) 价格分析

Quick Sync 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00314208
$ 0.00314208$ 0.00314208

$ 0.00397713
$ 0.00397713$ 0.00397713

$ 0.00464968
$ 0.00464968$ 0.00464968

-0.75%

+19.79%

+148.40%

Quick Sync (QS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.18K
$ 6.18K$ 6.18K

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什么是Quick Sync (QS)

Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.

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Quick Sync (QS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Quick Sync (QS) 的其他问题

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QS 兑换为当地货币

1 QS 兑换 VND
96.58605726
1 QS 兑换 AUD
A$0.0059893074
1 QS 兑换 GBP
0.0028628136
1 QS 兑换 EUR
0.0033148368
1 QS 兑换 USD
$0.00376686
1 QS 兑换 MYR
RM0.0166495212
1 QS 兑换 TRY
0.1433666916
1 QS 兑换 JPY
¥0.5405820786
1 QS 兑换 RUB
0.3133274148
1 QS 兑换 INR
0.3237992856
1 QS 兑换 IDR
Rp62.7809748876
1 QS 兑换 KRW
5.350636287
1 QS 兑换 PHP
0.2153890548
1 QS 兑换 EGP
￡E.0.1931645808
1 QS 兑换 BRL
R$0.0220737996
1 QS 兑换 CAD
C$0.0051982668
1 QS 兑换 BDT
0.456731775
1 QS 兑换 NGN
5.9886293652
1 QS 兑换 UAH
0.1556089866
1 QS 兑换 VES
Bs0.26744706
1 QS 兑换 PKR
Rs1.0539297594
1 QS 兑换 KZT
1.9426450392
1 QS 兑换 THB
฿0.1260768042
1 QS 兑换 TWD
NT$0.1219332582
1 QS 兑换 AED
د.إ0.0138243762
1 QS 兑换 CHF
Fr0.0030511566
1 QS 兑换 HKD
HK$0.029193165
1 QS 兑换 MAD
.د.م0.0349564608
1 QS 兑换 MXN
$0.076467258