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Quasacoin 价格 (QUA)

USD

Quasacoin (QUA) 实时价格图表

$0.00156485
$0.00156485$0.00156485
+2.10%(1D)

今天 Quasacoin (QUA) 的价格

今天 Quasacoin (QUA) 的实时价格为 0.00156485 USD。目前其市值为 $ 124.65K USD。QUA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quasacoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 83.66K USD
- Quasacoin 当天价格变化为 +2.11%
- 其循环供应量为 80.21M USD

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Quasacoin (QUA) 价格表现 USD

今天内，Quasacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Quasacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000704861
在过去60天内，Quasacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007466437
在过去90天内，Quasacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002164350679472952

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.11%
30天$ -0.0000704861-4.50%
60天$ +0.0007466437+47.71%
90天$ -0.0002164350679472952-12.15%

Quasacoin (QUA) 价格分析

Quasacoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00152397
$ 0.00152397$ 0.00152397

$ 0.00157929
$ 0.00157929$ 0.00157929

$ 0.00649421
$ 0.00649421$ 0.00649421

+2.34%

+2.11%

-3.54%

Quasacoin (QUA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 124.65K
$ 124.65K$ 124.65K

$ 83.66K
$ 83.66K$ 83.66K

80.21M
80.21M 80.21M

什么是Quasacoin (QUA)

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Quasacoin (QUA) 资源

官网

大家还在问：关于 Quasacoin (QUA) 的其他问题

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QUA 兑换为当地货币

1 QUA 兑换 AUD
A$0.0025194085
1 QUA 兑换 GBP
0.0012675285
1 QUA 兑换 EUR
0.0015179045
1 QUA 兑换 USD
$0.00156485
1 QUA 兑换 MYR
RM0.0070261765
1 QUA 兑换 TRY
0.055426987
1 QUA 兑换 JPY
¥0.247434082
1 QUA 兑换 RUB
0.1607883375
1 QUA 兑换 INR
0.134608397
1 QUA 兑换 IDR
Rp25.2395125955
1 QUA 兑换 PHP
0.0915593735
1 QUA 兑换 EGP
￡E.0.079118816
1 QUA 兑换 BRL
R$0.0094673425
1 QUA 兑换 CAD
C$0.002253384
1 QUA 兑换 BDT
0.190880403
1 QUA 兑换 NGN
2.422356503
1 QUA 兑换 UAH
0.0663339915
1 QUA 兑换 VES
Bs0.08293705
1 QUA 兑换 PKR
Rs0.436374071
1 QUA 兑换 KZT
0.822735536
1 QUA 兑换 THB
฿0.0541281615
1 QUA 兑换 TWD
NT$0.0515618075
1 QUA 兑换 CHF
Fr0.0014240135
1 QUA 兑换 HKD
HK$0.012174533
1 QUA 兑换 MAD
.د.م0.015742391