Quantum Pipeline 价格 (PIPE)
今天 Quantum Pipeline (PIPE) 的实时价格为 0.01018969 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PIPE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quantum Pipeline 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 493.97 USD
- Quantum Pipeline 当天价格变化为 -0.88%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Quantum Pipeline 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Quantum Pipeline 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006816158。
在过去60天内，Quantum Pipeline 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012860316。
在过去90天内，Quantum Pipeline 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001817721211048783。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.88%
|30天
|$ -0.0006816158
|-6.68%
|60天
|$ -0.0012860316
|-12.62%
|90天
|$ -0.001817721211048783
|-15.13%
Quantum Pipeline 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
-0.88%
+23.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Company BLOCKCHAIN TECHNOLUGY PARTNERS PTE. LTD. Established date: September 12, 2018 Company number: UEN 201831249C Registration address: 100D PASIR PANJANG ROAD #05-03 MEISSA SINGAPORE (118520) Main industry of activity: SOFTWARE AND APPLICATION DEVELOPMENT Subsidiary occupations: IT CONSULTANT Is a company that meets Singapore SSIC standards.
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|1 PIPE 兑换 AUD
A$0.0164054009
|1 PIPE 兑换 GBP
￡0.0082536489
|1 PIPE 兑换 EUR
€0.0098839993
|1 PIPE 兑换 USD
$0.01018969
|1 PIPE 兑换 MYR
RM0.045853605
|1 PIPE 兑换 TRY
₺0.3612245105
|1 PIPE 兑换 JPY
¥1.5908144028
|1 PIPE 兑换 RUB
₽1.043424256
|1 PIPE 兑换 INR
₹0.8822233602
|1 PIPE 兑换 IDR
Rp167.0440716336
|1 PIPE 兑换 PHP
₱0.5967082464
|1 PIPE 兑换 EGP
￡E.0.5134584791
|1 PIPE 兑换 BRL
R$0.0612400369
|1 PIPE 兑换 CAD
C$0.0145712567
|1 PIPE 兑换 BDT
৳1.2388625102
|1 PIPE 兑换 NGN
₦15.847005888
|1 PIPE 兑换 UAH
₴0.4298011242
|1 PIPE 兑换 VES
Bs0.55024326
|1 PIPE 兑换 PKR
Rs2.8430254069
|1 PIPE 兑换 KZT
₸5.405630545
|1 PIPE 兑换 THB
฿0.3527670678
|1 PIPE 兑换 TWD
NT$0.3355464917
|1 PIPE 兑换 CHF
Fr0.0092726179
|1 PIPE 兑换 HKD
HK$0.0792757882
|1 PIPE 兑换 MAD
.د.م0.1024063845