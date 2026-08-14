Quantum Innovate 今日价格

Quantum Innovate (SN63) 今日实时价格为 $ 1.69，过去 24 小时内变化了 2.66%。当前 SN63 兑 USD 的汇率为 $ 1.69 每 SN63。

Quantum Innovate 目前市值在 $ 8,391,159 排名第 #-，流通供应量为 4.98M SN63。过去 24 小时内，SN63 的交易价格在 $ 1.68（低点）和 $ 1.74（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 16.06，而历史最低价为 $ 0.01660408。

短期表现方面，SN63 在过去一小时内波动了 -1.15%，过去7 天内波动了 +4.95%。过去一天，总交易量达到 $ 65.42K。

Quantum Innovate（SN63）市场信息

市值 $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M 成交量（24H） $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K 完全稀释市值 $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M 流通量 4.98M 4.98M 4.98M 总供应量 4,978,088.825045815 4,978,088.825045815 4,978,088.825045815

Quantum Innovate 的当前市值为 $ 8.39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 65.42K。SN63 的流通量为 4.98M，总供应量是 4978088.825045815，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.39M。