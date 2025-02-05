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Quantum Gospel 价格 (QOAT)

USD

Quantum Gospel (QOAT) 实时价格图表

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-22.00%(1D)

今天 Quantum Gospel (QOAT) 的价格

今天 Quantum Gospel (QOAT) 的实时价格为 0.00007563 USD。目前其市值为 $ 75.63K USD。QOAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quantum Gospel 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.98K USD
- Quantum Gospel 当天价格变化为 -22.05%
- 其循环供应量为 999.90M USD

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Quantum Gospel (QOAT) 价格表现 USD

今天内，Quantum Gospel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Quantum Gospel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000725766
在过去60天内，Quantum Gospel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Quantum Gospel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-22.05%
30天$ -0.0000725766-95.96%
60天$ 0--
90天$ 0--

Quantum Gospel (QOAT) 价格分析

Quantum Gospel 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00007011
$ 0.00007011$ 0.00007011

$ 0.00009791
$ 0.00009791$ 0.00009791

$ 0.00864903
$ 0.00864903$ 0.00864903

+0.42%

-22.05%

-35.34%

Quantum Gospel (QOAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 75.63K
$ 75.63K$ 75.63K

$ 31.98K
$ 31.98K$ 31.98K

999.90M
999.90M 999.90M

什么是Quantum Gospel (QOAT)

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Quantum Gospel (QOAT) 资源

官网

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QOAT 兑换为当地货币

1 QOAT 兑换 AUD
A$0.000121008
1 QOAT 兑换 GBP
0.000060504
1 QOAT 兑换 EUR
0.0000726048
1 QOAT 兑换 USD
$0.00007563
1 QOAT 兑换 MYR
RM0.0003342846
1 QOAT 兑换 TRY
0.0027188985
1 QOAT 兑换 JPY
¥0.0116205495
1 QOAT 兑换 RUB
0.007615941
1 QOAT 兑换 INR
0.0065903982
1 QOAT 兑换 IDR
Rp1.2398358672
1 QOAT 兑换 PHP
0.0043888089
1 QOAT 兑换 EGP
￡E.0.0038011638
1 QOAT 兑换 BRL
R$0.0004348725
1 QOAT 兑换 CAD
C$0.0001081509
1 QOAT 兑换 BDT
0.0092215659
1 QOAT 兑换 NGN
0.1271090721
1 QOAT 兑换 UAH
0.0031560399
1 QOAT 兑换 VES
Bs0.00438654
1 QOAT 兑换 PKR
Rs0.0210901818
1 QOAT 兑换 KZT
0.0392882724
1 QOAT 兑换 THB
฿0.0025472184
1 QOAT 兑换 TWD
NT$0.0024867144
1 QOAT 兑换 CHF
Fr0.000068067
1 QOAT 兑换 HKD
HK$0.0005884014
1 QOAT 兑换 MAD
.د.م0.0007615941