Quan2um 价格 ($QNTM)
今天 Quan2um ($QNTM) 的实时价格为 0.00219052 USD。目前其市值为 $ 1.09M USD。$QNTM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quan2um 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Quan2um 当天价格变化为 +6.72%
- 其循环供应量为 500.00M USD
在获取 MEXC 上从 $QNTM兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 $QNTM 价格信息的首选平台。
今天内，Quan2um 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013802。
在过去30天内，Quan2um 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Quan2um 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Quan2um 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00013802
|+6.72%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Quan2um 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.28%
+6.72%
-2.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 $QNTM 兑换 VND
₫56.16712332
|1 $QNTM 兑换 AUD
A$0.0034829268
|1 $QNTM 兑换 GBP
￡0.0016647952
|1 $QNTM 兑换 EUR
€0.0019276576
|1 $QNTM 兑换 USD
$0.00219052
|1 $QNTM 兑换 MYR
RM0.0096820984
|1 $QNTM 兑换 TRY
₺0.0833711912
|1 $QNTM 兑换 JPY
¥0.3143615252
|1 $QNTM 兑换 RUB
₽0.1822074536
|1 $QNTM 兑换 INR
₹0.1882970992
|1 $QNTM 兑换 IDR
Rp36.5086520632
|1 $QNTM 兑换 KRW
₩3.111524134
|1 $QNTM 兑换 PHP
₱0.1252539336
|1 $QNTM 兑换 EGP
￡E.0.1123298656
|1 $QNTM 兑换 BRL
R$0.0128364472
|1 $QNTM 兑换 CAD
C$0.0030229176
|1 $QNTM 兑换 BDT
৳0.26560055
|1 $QNTM 兑换 NGN
₦3.4825325064
|1 $QNTM 兑换 UAH
₴0.0904903812
|1 $QNTM 兑换 VES
Bs0.15552692
|1 $QNTM 兑换 PKR
Rs0.6128855908
|1 $QNTM 兑换 KZT
₸1.1296949744
|1 $QNTM 兑换 THB
฿0.0733167044
|1 $QNTM 兑换 TWD
NT$0.0709071324
|1 $QNTM 兑换 AED
د.إ0.0080392084
|1 $QNTM 兑换 CHF
Fr0.0017743212
|1 $QNTM 兑换 HKD
HK$0.01697653
|1 $QNTM 兑换 MAD
.د.م0.0203280256
|1 $QNTM 兑换 MXN
$0.044467556