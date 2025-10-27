Quaks（$QUAKS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00072332$ 0.00072332 $ 0.00072332 最低价 $ 0.00002266$ 0.00002266 $ 0.00002266 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.38% 漲跌幅（7D） -0.38%

Quaks（$QUAKS）当前实时价格为 $0.00002453。过去 24 小时内，$QUAKS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$QUAKS 的历史最高价为 $ 0.00072332，历史最低价为 $ 0.00002266。

从短期表现来看，$QUAKS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Quaks（$QUAKS）市场信息

市值 $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K 流通量 419.72M 419.72M 419.72M 总供应量 419,719,230.427423 419,719,230.427423 419,719,230.427423

Quaks 的当前市值为 $ 10.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$QUAKS 的流通量为 419.72M，总供应量是 419719230.427423，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.30K。