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Quadency Token 价格 (QUAD)

USD

Quadency Token (QUAD) 实时价格图表

$0.00370234
$0.00370234$0.00370234
+2.80%(1D)

今天 Quadency Token (QUAD) 的价格

今天 Quadency Token (QUAD) 的实时价格为 0.00370234 USD。目前其市值为 $ 925.86K USD。QUAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quadency Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.03 USD
- Quadency Token 当天价格变化为 +2.81%
- 其循环供应量为 250.07M USD

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Quadency Token (QUAD) 价格表现 USD

今天内，Quadency Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010112
在过去30天内，Quadency Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012203212
在过去60天内，Quadency Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003255971
在过去90天内，Quadency Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00010112+2.81%
30天$ -0.0012203212-32.96%
60天$ -0.0003255971-8.79%
90天$ 0--

Quadency Token (QUAD) 价格分析

Quadency Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00358548
$ 0.00358548$ 0.00358548

$ 0.00370234
$ 0.00370234$ 0.00370234

$ 0.085643
$ 0.085643$ 0.085643

--

+2.81%

-27.16%

Quadency Token (QUAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 925.86K
$ 925.86K$ 925.86K

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

250.07M
250.07M 250.07M

什么是Quadency Token (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Quadency Token (QUAD) 资源

官网

大家还在问：关于 Quadency Token (QUAD) 的其他问题

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QUAD 兑换为当地货币

1 QUAD 兑换 AUD
A$0.005923744
1 QUAD 兑换 GBP
0.002961872
1 QUAD 兑换 EUR
0.0035542464
1 QUAD 兑换 USD
$0.00370234
1 QUAD 兑换 MYR
RM0.0165494598
1 QUAD 兑换 TRY
0.1307296254
1 QUAD 兑换 JPY
¥0.581637614
1 QUAD 兑换 RUB
0.4164762266
1 QUAD 兑换 INR
0.317475655
1 QUAD 兑换 IDR
Rp59.7151529302
1 QUAD 兑换 PHP
0.2144025094
1 QUAD 兑换 EGP
￡E.0.1879307784
1 QUAD 兑换 BRL
R$0.0229915314
1 QUAD 兑换 CAD
C$0.0053313696
1 QUAD 兑换 BDT
0.44242963
1 QUAD 兑换 NGN
5.7222996806
1 QUAD 兑换 UAH
0.1559055374
1 QUAD 兑换 VES
Bs0.18881934
1 QUAD 兑换 PKR
Rs1.031842158
1 QUAD 兑换 KZT
1.9434693362
1 QUAD 兑换 THB
฿0.126805145
1 QUAD 兑换 TWD
NT$0.1217699626
1 QUAD 兑换 CHF
Fr0.003332106
1 QUAD 兑换 HKD
HK$0.0287671818
1 QUAD 兑换 MAD
.د.م0.0374306574