Qstay（QSTAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00088831 $ 0.00088831 $ 0.00088831 24H最低价 $ 0.00129945 $ 0.00129945 $ 0.00129945 24H最高价 24H最低价 $ 0.00088831$ 0.00088831 $ 0.00088831 24H最高价 $ 0.00129945$ 0.00129945 $ 0.00129945 历史最高 $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 最低价 $ 0.00021882$ 0.00021882 $ 0.00021882 涨跌幅（1H） +9.15% 涨跌幅（1D） +9.09% 漲跌幅（7D） +11.91% 漲跌幅（7D） +11.91%

Qstay（QSTAY）当前实时价格为 $0.00115251。过去 24 小时内，QSTAY 的交易价格在 $ 0.00088831 至 $ 0.00129945 之间波动，市场活跃度显著。QSTAY 的历史最高价为 $ 0.00575394，历史最低价为 $ 0.00021882。

从短期表现来看，QSTAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +9.15%，过去 24 小时内变动为 +9.09%，过去 7 天内累计变动为 +11.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Qstay（QSTAY）市场信息

市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 999.26M 999.26M 999.26M 总供应量 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

Qstay 的当前市值为 $ 1.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QSTAY 的流通量为 999.26M，总供应量是 999255480.400535，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。