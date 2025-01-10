今天 QQQ6900 (QQQ) 的价格

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QQQ6900 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 14.37K USD

- QQQ6900 当天价格变化为 +5.51%

- 其循环供应量为 1.00B USD

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