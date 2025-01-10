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QoWatt 价格 (QWT)

USD

QoWatt (QWT) 实时价格图表

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-4.20%(1D)

今天 QoWatt (QWT) 的价格

今天 QoWatt (QWT) 的实时价格为 0.00590862 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。QWT 兑换 USD 的价格为实时更新。
QoWatt 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.67K USD
- QoWatt 当天价格变化为 -4.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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QoWatt (QWT) 价格表现 USD

今天内，QoWatt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00026244465303526
在过去30天内，QoWatt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022699358
在过去60天内，QoWatt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003981718
在过去90天内，QoWatt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000324559082605827

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00026244465303526-4.25%
30天$ -0.0022699358-38.41%
60天$ -0.0003981718-6.73%
90天$ -0.000324559082605827-5.20%

QoWatt (QWT) 价格分析

QoWatt 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00577656
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$ 0.00620853
$ 0.00620853$ 0.00620853

$ 0.03434705
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-0.72%

-4.25%

-15.59%

QoWatt (QWT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 2.67K
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什么是QoWatt (QWT)

QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. * Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy.

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QoWatt (QWT) 资源

官网

大家还在问：关于 QoWatt (QWT) 的其他问题

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QWT 兑换为当地货币

1 QWT 兑换 AUD
A$0.0095719644
1 QWT 兑换 GBP
0.0047859822
1 QWT 兑换 EUR
0.0057313614
1 QWT 兑换 USD
$0.00590862
1 QWT 兑换 MYR
RM0.0265297038
1 QWT 兑换 TRY
0.2092242342
1 QWT 兑换 JPY
¥0.9307258224
1 QWT 兑换 RUB
0.6040973088
1 QWT 兑换 INR
0.5087912682
1 QWT 兑换 IDR
Rp95.3003092386
1 QWT 兑换 PHP
0.3463042182
1 QWT 兑换 EGP
￡E.0.2987398272
1 QWT 兑换 BRL
R$0.0361016682
1 QWT 兑换 CAD
C$0.0085084128
1 QWT 兑换 BDT
0.7207334676
1 QWT 兑换 NGN
9.1606062756
1 QWT 兑换 UAH
0.2498164536
1 QWT 兑换 VES
Bs0.31315686
1 QWT 兑换 PKR
Rs1.6453734114
1 QWT 兑换 KZT
3.117978774
1 QWT 兑换 THB
฿0.2048518554
1 QWT 兑换 TWD
NT$0.195279891
1 QWT 兑换 CHF
Fr0.0053768442
1 QWT 兑换 HKD
HK$0.0459690636
1 QWT 兑换 MAD
.د.م0.0593225448