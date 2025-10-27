Qoryn（QOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000625 24H最低价 $ 0.00000636 24H最高价 历史最高 $ 0.0000487 最低价 $ 0.00000617 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.59% 漲跌幅（7D） -0.81%

Qoryn（QOR）当前实时价格为 $0.0000063。过去 24 小时内，QOR 的交易价格在 $ 0.00000625 至 $ 0.00000636 之间波动，市场活跃度显著。QOR 的历史最高价为 $ 0.0000487，历史最低价为 $ 0.00000617。

从短期表现来看，QOR 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.59%，过去 7 天内累计变动为 -0.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Qoryn（QOR）市场信息

市值 $ 6.30K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.30K 流通量 999.54M 总供应量 999,541,530.158738

Qoryn 的当前市值为 $ 6.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QOR 的流通量为 999.54M，总供应量是 999541530.158738，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.30K。