QLix 价格 (QLIX)
今天 QLix (QLIX) 的实时价格为 0.145526 USD。目前其市值为 $ 145.53K USD。QLIX 兑换 USD 的价格为实时更新。
QLix 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.55K USD
- QLix 当天价格变化为 -2.46%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，QLix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036749670859088。
在过去30天内，QLix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0101409065。
在过去60天内，QLix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5727559627。
在过去90天内，QLix 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0036749670859088
|-2.46%
|30天
|$ +0.0101409065
|+6.97%
|60天
|$ +0.5727559627
|+393.58%
|90天
|$ 0
|--
QLix 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.47%
-2.46%
-7.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.
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|1 QLIX 兑换 AUD
A$0.23429686
|1 QLIX 兑换 GBP
￡0.1164208
|1 QLIX 兑换 EUR
€0.14116022
|1 QLIX 兑换 USD
$0.145526
|1 QLIX 兑换 MYR
RM0.65050122
|1 QLIX 兑换 TRY
₺5.1370678
|1 QLIX 兑换 JPY
¥22.8694109
|1 QLIX 兑换 RUB
₽16.153386
|1 QLIX 兑换 INR
₹12.47739924
|1 QLIX 兑换 IDR
Rp2,347.19321978
|1 QLIX 兑换 PHP
₱8.43759748
|1 QLIX 兑换 EGP
￡E.7.38689976
|1 QLIX 兑换 BRL
R$0.90080594
|1 QLIX 兑换 CAD
C$0.20955744
|1 QLIX 兑换 BDT
৳17.390357
|1 QLIX 兑换 NGN
₦224.92353034
|1 QLIX 兑换 UAH
₴6.12809986
|1 QLIX 兑换 VES
Bs7.421826
|1 QLIX 兑换 PKR
Rs40.5580962
|1 QLIX 兑换 KZT
₸76.39096318
|1 QLIX 兑换 THB
฿4.99008654
|1 QLIX 兑换 TWD
NT$4.78489488
|1 QLIX 兑换 CHF
Fr0.13242866
|1 QLIX 兑换 HKD
HK$1.13073702
|1 QLIX 兑换 MAD
.د.م1.47126786