Qi Dao（QI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.021901 $ 0.021901 $ 0.021901 24H最低价 $ 0.02328715 $ 0.02328715 $ 0.02328715 24H最高价 24H最低价 $ 0.021901$ 0.021901 $ 0.021901 24H最高价 $ 0.02328715$ 0.02328715 $ 0.02328715 历史最高 $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 最低价 $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 涨跌幅（1H） +2.27% 涨跌幅（1D） +5.66% 漲跌幅（7D） +3.76% 漲跌幅（7D） +3.76%

Qi Dao（QI）当前实时价格为 $0.02334212。过去 24 小时内，QI 的交易价格在 $ 0.021901 至 $ 0.02328715 之间波动，市场活跃度显著。QI 的历史最高价为 $ 6.09，历史最低价为 $ 0.00255096。

从短期表现来看，QI 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.27%，过去 24 小时内变动为 +5.66%，过去 7 天内累计变动为 +3.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Qi Dao（QI）市场信息

市值 $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M 流通量 146.44M 146.44M 146.44M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Qi Dao 的当前市值为 $ 3.41M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QI 的流通量为 146.44M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.66M。