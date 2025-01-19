QHUB 价格 (QHUB)
今天 QHUB (QHUB) 的实时价格为 0.00164771 USD。目前其市值为 $ 226.00K USD。QHUB 兑换 USD 的价格为实时更新。
QHUB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 218.01 USD
- QHUB 当天价格变化为 -5.11%
- 其循环供应量为 137.16M USD
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今天内，QHUB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，QHUB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003474776。
在过去60天内，QHUB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003288402。
在过去90天内，QHUB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010189882597845484。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-5.11%
|30天
|$ -0.0003474776
|-21.08%
|60天
|$ -0.0003288402
|-19.95%
|90天
|$ -0.0010189882597845484
|-38.21%
QHUB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.86%
-5.11%
-8.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 QHUB 兑换 AUD
A$0.0026528131
|1 QHUB 兑换 GBP
￡0.0013511222
|1 QHUB 兑换 EUR
€0.0015982787
|1 QHUB 兑换 USD
$0.00164771
|1 QHUB 兑换 MYR
RM0.007414695
|1 QHUB 兑换 TRY
₺0.0583783653
|1 QHUB 兑换 JPY
¥0.2574876417
|1 QHUB 兑换 RUB
₽0.1688737979
|1 QHUB 兑换 INR
₹0.1426587318
|1 QHUB 兑换 IDR
Rp27.0116350224
|1 QHUB 兑换 PHP
₱0.0964734205
|1 QHUB 兑换 EGP
￡E.0.083044584
|1 QHUB 兑换 BRL
R$0.010051031
|1 QHUB 兑换 CAD
C$0.0023727024
|1 QHUB 兑换 BDT
৳0.200196765
|1 QHUB 兑换 NGN
₦2.5665225273
|1 QHUB 兑换 UAH
₴0.0693850681
|1 QHUB 兑换 VES
Bs0.08897634
|1 QHUB 兑换 PKR
Rs0.4593485938
|1 QHUB 兑换 KZT
₸0.8745715138
|1 QHUB 兑换 THB
฿0.0566647469
|1 QHUB 兑换 TWD
NT$0.0541931819
|1 QHUB 兑换 CHF
Fr0.0014994161
|1 QHUB 兑换 HKD
HK$0.0128191838
|1 QHUB 兑换 MAD
.د.م0.0165430084