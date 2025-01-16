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Puzzle Swap 价格 (PUZZLE)

USD

Puzzle Swap (PUZZLE) 实时价格图表

$5.09
$5.09$5.09
+5.10%(1D)

今天 Puzzle Swap (PUZZLE) 的价格

今天 Puzzle Swap (PUZZLE) 的实时价格为 5.09 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PUZZLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Puzzle Swap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.29 USD
- Puzzle Swap 当天价格变化为 +5.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Puzzle Swap (PUZZLE) 价格表现 USD

今天内，Puzzle Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.249875
在过去30天内，Puzzle Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.7309690250
在过去60天内，Puzzle Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6039183200
在过去90天内，Puzzle Swap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.0937302031983681

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.249875+5.16%
30天$ +1.7309690250+34.01%
60天$ +0.6039183200+11.86%
90天$ +3.0937302031983681+154.98%

Puzzle Swap (PUZZLE) 价格分析

Puzzle Swap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4.8
$ 4.8$ 4.8

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

$ 18.94
$ 18.94$ 18.94

+0.15%

+5.16%

+17.16%

Puzzle Swap (PUZZLE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.29
$ 17.29$ 17.29

0.00
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什么是Puzzle Swap (PUZZLE)

Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.

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Puzzle Swap (PUZZLE) 资源

官网

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PUZZLE 兑换为当地货币

1 PUZZLE 兑换 AUD
A$8.1949
1 PUZZLE 兑换 GBP
4.1229
1 PUZZLE 兑换 EUR
4.9373
1 PUZZLE 兑换 USD
$5.09
1 PUZZLE 兑换 MYR
RM22.905
1 PUZZLE 兑换 TRY
180.4405
1 PUZZLE 兑换 JPY
¥794.6508
1 PUZZLE 兑换 RUB
521.216
1 PUZZLE 兑换 INR
440.6922
1 PUZZLE 兑换 IDR
Rp83,442.6096
1 PUZZLE 兑换 PHP
298.0704
1 PUZZLE 兑换 EGP
￡E.256.4851
1 PUZZLE 兑换 BRL
R$30.5909
1 PUZZLE 兑换 CAD
C$7.2787
1 PUZZLE 兑换 BDT
618.8422
1 PUZZLE 兑换 NGN
7,915.968
1 PUZZLE 兑换 UAH
214.6962
1 PUZZLE 兑换 VES
Bs274.86
1 PUZZLE 兑换 PKR
Rs1,420.1609
1 PUZZLE 兑换 KZT
2,700.245
1 PUZZLE 兑换 THB
฿176.2158
1 PUZZLE 兑换 TWD
NT$167.6137
1 PUZZLE 兑换 CHF
Fr4.6319
1 PUZZLE 兑换 HKD
HK$39.6002
1 PUZZLE 兑换 MAD
.د.م51.1545