Purr 价格 (PURR)
今天 Purr (PURR) 的实时价格为 0.290513 USD。目前其市值为 $ 173.58M USD。PURR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Purr 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.86M USD
- Purr 当天价格变化为 +2.11%
- 其循环供应量为 597.80M USD
在获取 MEXC 上从 PURR兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 PURR 价格信息的首选平台。
今天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00600696。
在过去30天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0349505150。
在过去60天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2078917709。
在过去90天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1847304566833205。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00600696
|+2.11%
|30天
|$ +0.0349505150
|+12.03%
|60天
|$ +0.2078917709
|+71.56%
|90天
|$ +0.1847304566833205
|+174.63%
Purr 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.54%
+2.11%
-16.98%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 PURR 兑换 AUD
A$0.4648208
|1 PURR 兑换 GBP
￡0.2324104
|1 PURR 兑换 EUR
€0.27889248
|1 PURR 兑换 USD
$0.290513
|1 PURR 兑换 MYR
RM1.29859311
|1 PURR 兑换 TRY
₺10.25801403
|1 PURR 兑换 JPY
¥45.6395923
|1 PURR 兑换 RUB
₽32.67980737
|1 PURR 兑换 INR
₹24.91148975
|1 PURR 兑换 IDR
Rp4,685.69289239
|1 PURR 兑换 PHP
₱16.82360783
|1 PURR 兑换 EGP
￡E.14.74643988
|1 PURR 兑换 BRL
R$1.80699086
|1 PURR 兑换 CAD
C$0.41833872
|1 PURR 兑换 BDT
৳34.7163035
|1 PURR 兑换 NGN
₦449.01398767
|1 PURR 兑换 UAH
₴12.23350243
|1 PURR 兑换 VES
Bs14.816163
|1 PURR 兑换 PKR
Rs80.9659731
|1 PURR 兑换 KZT
₸152.49898909
|1 PURR 兑换 THB
฿9.95007025
|1 PURR 兑换 TWD
NT$9.55497257
|1 PURR 兑换 CHF
Fr0.2614617
|1 PURR 兑换 HKD
HK$2.25728601
|1 PURR 兑换 MAD
.د.م2.93708643