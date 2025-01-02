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Purr 价格 (PURR)

USD

Purr (PURR) 实时价格图表

$0.29052
$0.29052$0.29052
+2.10%(1D)

今天 Purr (PURR) 的价格

今天 Purr (PURR) 的实时价格为 0.290513 USD。目前其市值为 $ 173.58M USD。PURR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Purr 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.86M USD
- Purr 当天价格变化为 +2.11%
- 其循环供应量为 597.80M USD

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Purr (PURR) 价格表现 USD

今天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00600696
在过去30天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0349505150
在过去60天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2078917709
在过去90天内，Purr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1847304566833205

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00600696+2.11%
30天$ +0.0349505150+12.03%
60天$ +0.2078917709+71.56%
90天$ +0.1847304566833205+174.63%

Purr (PURR) 价格分析

Purr 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.284506
$ 0.284506$ 0.284506

$ 0.314376
$ 0.314376$ 0.314376

$ 0.690036
$ 0.690036$ 0.690036

-0.54%

+2.11%

-16.98%

Purr (PURR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 173.58M
$ 173.58M$ 173.58M

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

597.80M
597.80M 597.80M

什么是Purr (PURR)

$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.

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Purr (PURR) 资源

官网

大家还在问：关于 Purr (PURR) 的其他问题

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PURR 兑换为当地货币

1 PURR 兑换 AUD
A$0.4648208
1 PURR 兑换 GBP
0.2324104
1 PURR 兑换 EUR
0.27889248
1 PURR 兑换 USD
$0.290513
1 PURR 兑换 MYR
RM1.29859311
1 PURR 兑换 TRY
10.25801403
1 PURR 兑换 JPY
¥45.6395923
1 PURR 兑换 RUB
32.67980737
1 PURR 兑换 INR
24.91148975
1 PURR 兑换 IDR
Rp4,685.69289239
1 PURR 兑换 PHP
16.82360783
1 PURR 兑换 EGP
￡E.14.74643988
1 PURR 兑换 BRL
R$1.80699086
1 PURR 兑换 CAD
C$0.41833872
1 PURR 兑换 BDT
34.7163035
1 PURR 兑换 NGN
449.01398767
1 PURR 兑换 UAH
12.23350243
1 PURR 兑换 VES
Bs14.816163
1 PURR 兑换 PKR
Rs80.9659731
1 PURR 兑换 KZT
152.49898909
1 PURR 兑换 THB
฿9.95007025
1 PURR 兑换 TWD
NT$9.55497257
1 PURR 兑换 CHF
Fr0.2614617
1 PURR 兑换 HKD
HK$2.25728601
1 PURR 兑换 MAD
.د.م2.93708643