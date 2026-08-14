Purple Wojak 今日价格

Purple Wojak (PURK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 PURK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PURK。

Purple Wojak 目前市值在 $ 13,719.65 排名第 #-，流通供应量为 998.72M PURK。过去 24 小时内，PURK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0020818，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PURK 在过去一小时内波动了 -0.99%，过去7 天内波动了 +1.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Purple Wojak（PURK）市场信息

市值 $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K 流通量 998.72M 998.72M 998.72M 总供应量 998,717,991.171079 998,717,991.171079 998,717,991.171079

Purple Wojak 的当前市值为 $ 13.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PURK 的流通量为 998.72M，总供应量是 998717991.171079，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.72K。