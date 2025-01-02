PureFi 价格 (UFI)
今天 PureFi (UFI) 的实时价格为 0.03570236 USD。目前其市值为 $ 3.26M USD。UFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PureFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.62K USD
- PureFi 当天价格变化为 -5.62%
- 其循环供应量为 91.51M USD
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今天内，PureFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00212987579958811。
在过去30天内，PureFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0193891162。
在过去60天内，PureFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0129821314。
在过去90天内，PureFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.005293854071920416。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00212987579958811
|-5.62%
|30天
|$ -0.0193891162
|-54.30%
|60天
|$ -0.0129821314
|-36.36%
|90天
|$ +0.005293854071920416
|+17.41%
PureFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.54%
-5.62%
-11.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.
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|1 UFI 兑换 AUD
A$0.057123776
|1 UFI 兑换 GBP
￡0.028561888
|1 UFI 兑换 EUR
€0.0342742656
|1 UFI 兑换 USD
$0.03570236
|1 UFI 兑换 MYR
RM0.1595895492
|1 UFI 兑换 TRY
₺1.2606503316
|1 UFI 兑换 JPY
¥5.608840756
|1 UFI 兑换 RUB
₽4.0161584764
|1 UFI 兑换 INR
₹3.06147737
|1 UFI 兑换 IDR
Rp575.8444355108
|1 UFI 兑换 PHP
₱2.0675236676
|1 UFI 兑换 EGP
￡E.1.8122517936
|1 UFI 兑换 BRL
R$0.2220686792
|1 UFI 兑换 CAD
C$0.0514113984
|1 UFI 兑换 BDT
৳4.26643202
|1 UFI 兑换 NGN
₦55.1812105924
|1 UFI 兑换 UAH
₴1.5034263796
|1 UFI 兑换 VES
Bs1.82082036
|1 UFI 兑换 PKR
Rs9.950247732
|1 UFI 兑换 KZT
₸18.7412398348
|1 UFI 兑换 THB
฿1.22280583
|1 UFI 兑换 TWD
NT$1.1742506204
|1 UFI 兑换 CHF
Fr0.032132124
|1 UFI 兑换 HKD
HK$0.2774073372
|1 UFI 兑换 MAD
.د.م0.3609508596