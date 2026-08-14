Punk Auction 今日价格

Punk Auction (PAST) 今日实时价格为 $ 0.200856，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PAST 兑 USD 的汇率为 $ 0.200856 每 PAST。

Punk Auction 目前市值在 $ 195,152 排名第 #-，流通供应量为 971.58K PAST。过去 24 小时内，PAST 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.41，而历史最低价为 $ 0.02648309。

短期表现方面，PAST 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.24%。过去一天，总交易量达到 $ 8.46。

Punk Auction（PAST）市场信息

市值 $ 195.15K$ 195.15K $ 195.15K 成交量（24H） $ 8.46$ 8.46 $ 8.46 完全稀释市值 $ 449.79K$ 449.79K $ 449.79K 流通量 971.58K 971.58K 971.58K 总供应量 971,575.0093378006 971,575.0093378006 971,575.0093378006

Punk Auction 的当前市值为 $ 195.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.46。PAST 的流通量为 971.58K，总供应量是 971575.0093378006，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 449.79K。