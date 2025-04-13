Pundu 图标

Pundu 价格 (PUNDU)

USD

Pundu (PUNDU) 实时价格图表

$0.00311783
$0.00311783$0.00311783
+7.10%(1D)

今天 Pundu (PUNDU) 的价格

今天 Pundu (PUNDU) 的实时价格为 0.00311506 USD。目前其市值为 $ 3.11M USD。PUNDU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pundu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Pundu 当天价格变化为 +8.02%
- 其循环供应量为 995.89M USD

在获取 MEXC 上从 PUNDU兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 PUNDU 价格信息的首选平台。

Pundu (PUNDU) 价格表现 USD

今天内，Pundu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023128
在过去30天内，Pundu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001706476
在过去60天内，Pundu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010928817
在过去90天内，Pundu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001632276319250328

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023128+8.02%
30天$ +0.0001706476+5.48%
60天$ -0.0010928817-35.08%
90天$ -0.001632276319250328-34.38%

Pundu (PUNDU) 价格分析

Pundu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00288314
$ 0.00288314$ 0.00288314

$ 0.00319928
$ 0.00319928$ 0.00319928

$ 0.02009279
$ 0.02009279$ 0.02009279

-1.51%

+8.02%

+9.36%

Pundu (PUNDU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

--
----

995.89M
995.89M 995.89M

什么是Pundu (PUNDU)

PUNDU is a meme token running on the Solana blockchain

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Pundu (PUNDU) 资源

官网

大家还在问：关于 Pundu (PUNDU) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PUNDU 兑换为当地货币

1 PUNDU 兑换 VND
79.87325346
1 PUNDU 兑换 AUD
A$0.0049529454
1 PUNDU 兑换 GBP
0.0023674456
1 PUNDU 兑换 EUR
0.0027412528
1 PUNDU 兑换 USD
$0.00311506
1 PUNDU 兑换 MYR
RM0.0137685652
1 PUNDU 兑换 TRY
0.1185591836
1 PUNDU 兑换 JPY
¥0.4470422606
1 PUNDU 兑换 RUB
0.2591106908
1 PUNDU 兑换 INR
0.2677705576
1 PUNDU 兑换 IDR
Rp51.9176458996
1 PUNDU 兑换 KRW
4.424786977
1 PUNDU 兑换 PHP
0.1781191308
1 PUNDU 兑换 EGP
￡E.0.1597402768
1 PUNDU 兑换 BRL
R$0.0182542516
1 PUNDU 兑换 CAD
C$0.0042987828
1 PUNDU 兑换 BDT
0.377701025
1 PUNDU 兑换 NGN
4.9523846892
1 PUNDU 兑换 UAH
0.1286831286
1 PUNDU 兑换 VES
Bs0.22116926
1 PUNDU 兑换 PKR
Rs0.8715626374
1 PUNDU 兑换 KZT
1.6064987432
1 PUNDU 兑换 THB
฿0.1042610582
1 PUNDU 兑换 TWD
NT$0.1008344922
1 PUNDU 兑换 AED
د.إ0.0114322702
1 PUNDU 兑换 CHF
Fr0.0025231986
1 PUNDU 兑换 HKD
HK$0.024141715
1 PUNDU 兑换 MAD
.د.م0.0289077568
1 PUNDU 兑换 MXN
$0.063235718