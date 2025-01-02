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Pundi X 价格 (PUNDIX)

USD

Pundi X (PUNDIX) 实时价格图表

$0.46955
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+4.80%(1D)

今天 Pundi X (PUNDIX) 的价格

今天 Pundi X (PUNDIX) 的实时价格为 0.46955 USD。目前其市值为 $ 120.95M USD。PUNDIX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pundi X 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.14M USD
- Pundi X 当天价格变化为 +4.88%
- 其循环供应量为 258.39M USD

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Pundi X (PUNDIX) 价格表现 USD

今天内，Pundi X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02184829
在过去30天内，Pundi X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1034811663
在过去60天内，Pundi X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1512252451
在过去90天内，Pundi X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0701941369878661

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02184829+4.88%
30天$ -0.1034811663-22.03%
60天$ +0.1512252451+32.21%
90天$ +0.0701941369878661+17.58%

Pundi X (PUNDIX) 价格分析

Pundi X 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.44648
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$ 0.46986
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$ 10.07
$ 10.07$ 10.07

+0.24%

+4.88%

+4.80%

Pundi X (PUNDIX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 120.95M
$ 120.95M$ 120.95M

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

258.39M
258.39M 258.39M

什么是Pundi X (PUNDIX)

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Pundi X (PUNDIX) 资源

官网

大家还在问：关于 Pundi X (PUNDIX) 的其他问题

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PUNDIX 兑换为当地货币

1 PUNDIX 兑换 AUD
A$0.75128
1 PUNDIX 兑换 GBP
0.37564
1 PUNDIX 兑换 EUR
0.450768
1 PUNDIX 兑换 USD
$0.46955
1 PUNDIX 兑换 MYR
RM2.0988885
1 PUNDIX 兑换 TRY
16.5798105
1 PUNDIX 兑换 JPY
¥73.766305
1 PUNDIX 兑换 RUB
52.8196795
1 PUNDIX 兑换 INR
40.2639125
1 PUNDIX 兑换 IDR
Rp7,573.3860365
1 PUNDIX 兑换 PHP
27.1916405
1 PUNDIX 兑换 EGP
￡E.23.834358
1 PUNDIX 兑换 BRL
R$2.920601
1 PUNDIX 兑换 CAD
C$0.676152
1 PUNDIX 兑换 BDT
56.111225
1 PUNDIX 兑换 NGN
725.7317845
1 PUNDIX 兑换 UAH
19.7727505
1 PUNDIX 兑换 VES
Bs23.94705
1 PUNDIX 兑换 PKR
Rs130.863585
1 PUNDIX 兑换 KZT
246.4808815
1 PUNDIX 兑换 THB
฿16.0820875
1 PUNDIX 兑换 TWD
NT$15.4434995
1 PUNDIX 兑换 CHF
Fr0.422595
1 PUNDIX 兑换 HKD
HK$3.6484035
1 PUNDIX 兑换 MAD
.د.م4.7471505