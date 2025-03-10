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Pundi AI 价格 (PUNDIAI)

USD

Pundi AI (PUNDIAI) 实时价格图表

$9.65
$9.65$9.65
-13.30%(1D)

今天 Pundi AI (PUNDIAI) 的价格

今天 Pundi AI (PUNDIAI) 的实时价格为 9.73 USD。目前其市值为 $ 78.21M USD。PUNDIAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pundi AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.20M USD
- Pundi AI 当天价格变化为 -12.58%
- 其循环供应量为 8.09M USD

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Pundi AI (PUNDIAI) 价格表现 USD

今天内，Pundi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.400465278218385
在过去30天内，Pundi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Pundi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Pundi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.400465278218385-12.58%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Pundi AI (PUNDIAI) 价格分析

Pundi AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 11.3
$ 11.3$ 11.3

$ 17.39
$ 17.39$ 17.39

+0.53%

-12.58%

-39.17%

Pundi AI (PUNDIAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 78.21M
$ 78.21M$ 78.21M

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

8.09M
8.09M 8.09M

什么是Pundi AI (PUNDIAI)

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Pundi AI (PUNDIAI) 资源

白皮书
官网

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PUNDIAI 兑换为当地货币

1 PUNDIAI 兑换 AUD
A$15.3734
1 PUNDIAI 兑换 GBP
7.4921
1 PUNDIAI 兑换 EUR
8.9516
1 PUNDIAI 兑换 USD
$9.73
1 PUNDIAI 兑换 MYR
RM42.9093
1 PUNDIAI 兑换 TRY
354.7558
1 PUNDIAI 兑换 JPY
¥1,440.6238
1 PUNDIAI 兑换 RUB
866.1646
1 PUNDIAI 兑换 INR
847.8722
1 PUNDIAI 兑换 IDR
Rp159,508.1712
1 PUNDIAI 兑换 PHP
556.556
1 PUNDIAI 兑换 EGP
￡E.492.9218
1 PUNDIAI 兑换 BRL
R$56.2394
1 PUNDIAI 兑换 CAD
C$13.9139
1 PUNDIAI 兑换 BDT
1,183.4599
1 PUNDIAI 兑换 NGN
14,742.4095
1 PUNDIAI 兑换 UAH
401.4598
1 PUNDIAI 兑换 VES
Bs622.72
1 PUNDIAI 兑换 PKR
Rs2,727.7082
1 PUNDIAI 兑换 KZT
4,778.8895
1 PUNDIAI 兑换 THB
฿328.2902
1 PUNDIAI 兑换 TWD
NT$319.5332
1 PUNDIAI 兑换 CHF
Fr8.5624
1 PUNDIAI 兑换 HKD
HK$75.6021
1 PUNDIAI 兑换 MAD
.د.م94.6729
1 PUNDIAI 兑换 MXN
$197.519