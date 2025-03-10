今天 Pundi AI (PUNDIAI) 的价格

今天 Pundi AI (PUNDIAI) 的实时价格为 9.73 USD。目前其市值为 $ 78.21M USD。PUNDIAI 兑换 USD 的价格为实时更新。

Pundi AI 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 2.20M USD

- Pundi AI 当天价格变化为 -12.58%

- 其循环供应量为 8.09M USD

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