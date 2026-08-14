Punchy Puff 今日价格

Punchy Puff (PUNCHY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PUNCHY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUNCHY。

Punchy Puff 目前市值在 $ 36,827 排名第 #-，流通供应量为 500.00M PUNCHY。过去 24 小时内，PUNCHY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUNCHY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.58%。过去一天，总交易量达到 --。

Punchy Puff（PUNCHY）市场信息

市值 $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 499,996,580.132672 499,996,580.132672 499,996,580.132672

Punchy Puff 的当前市值为 $ 36.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUNCHY 的流通量为 500.00M，总供应量是 499996580.132672，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.83K。