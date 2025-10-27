PUMPLESS COIN（PUMPLESS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000075 $ 0.0000075 $ 0.0000075 24H最低价 $ 0.0000078 $ 0.0000078 $ 0.0000078 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000075$ 0.0000075 $ 0.0000075 24H最高价 $ 0.0000078$ 0.0000078 $ 0.0000078 历史最高 $ 0.00073857$ 0.00073857 $ 0.00073857 最低价 $ 0.0000069$ 0.0000069 $ 0.0000069 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +2.04% 漲跌幅（7D） +0.13% 漲跌幅（7D） +0.13%

PUMPLESS COIN（PUMPLESS）当前实时价格为 $0.00000779。过去 24 小时内，PUMPLESS 的交易价格在 $ 0.0000075 至 $ 0.0000078 之间波动，市场活跃度显著。PUMPLESS 的历史最高价为 $ 0.00073857，历史最低价为 $ 0.0000069。

从短期表现来看，PUMPLESS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +2.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PUMPLESS COIN（PUMPLESS）市场信息

市值 $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K 流通量 997.98M 997.98M 997.98M 总供应量 997,981,988.446683 997,981,988.446683 997,981,988.446683

PUMPLESS COIN 的当前市值为 $ 7.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUMPLESS 的流通量为 997.98M，总供应量是 997981988.446683，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.77K。