PUMPAI（PUMPAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.44% 涨跌幅（1D） +3.21% 漲跌幅（7D） -1.42% 漲跌幅（7D） -1.42%

PUMPAI（PUMPAI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PUMPAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PUMPAI 的历史最高价为 $ 0.085682，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PUMPAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.44%，过去 24 小时内变动为 +3.21%，过去 7 天内累计变动为 -1.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PUMPAI（PUMPAI）市场信息

市值 $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.44K$ 83.44K $ 83.44K 流通量 265.61M 265.61M 265.61M 总供应量 999,902,832.952173 999,902,832.952173 999,902,832.952173

PUMPAI 的当前市值为 $ 22.16K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUMPAI 的流通量为 265.61M，总供应量是 999902832.952173，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.44K。