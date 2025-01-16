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PulsePot 价格 (PLSP)

USD

PulsePot (PLSP) 实时价格图表

$1.58
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+7.60%(1D)

今天 PulsePot (PLSP) 的价格

今天 PulsePot (PLSP) 的实时价格为 1.58 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PLSP 兑换 USD 的价格为实时更新。
PulsePot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.91K USD
- PulsePot 当天价格变化为 +7.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PulsePot (PLSP) 价格表现 USD

今天内，PulsePot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.11224
在过去30天内，PulsePot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3893873660
在过去60天内，PulsePot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0151648400
在过去90天内，PulsePot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0280144960485788

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.11224+7.62%
30天$ -0.3893873660-24.64%
60天$ +0.0151648400+0.96%
90天$ +0.0280144960485788+1.81%

PulsePot (PLSP) 价格分析

PulsePot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 22.47
$ 22.47$ 22.47

+3.60%

+7.62%

+29.00%

PulsePot (PLSP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

0.00
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什么是PulsePot (PLSP)

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PulsePot (PLSP) 资源

官网

大家还在问：关于 PulsePot (PLSP) 的其他问题

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PLSP 兑换为当地货币

1 PLSP 兑换 AUD
A$2.5438
1 PLSP 兑换 GBP
1.2798
1 PLSP 兑换 EUR
1.5326
1 PLSP 兑换 USD
$1.58
1 PLSP 兑换 MYR
RM7.11
1 PLSP 兑换 TRY
56.011
1 PLSP 兑换 JPY
¥246.6696
1 PLSP 兑换 RUB
161.792
1 PLSP 兑换 INR
136.7964
1 PLSP 兑换 IDR
Rp25,901.6352
1 PLSP 兑换 PHP
92.5248
1 PLSP 兑换 EGP
￡E.79.6162
1 PLSP 兑换 BRL
R$9.4958
1 PLSP 兑换 CAD
C$2.2594
1 PLSP 兑换 BDT
192.0964
1 PLSP 兑换 NGN
2,457.216
1 PLSP 兑换 UAH
66.6444
1 PLSP 兑换 VES
Bs85.32
1 PLSP 兑换 PKR
Rs440.8358
1 PLSP 兑换 KZT
838.19
1 PLSP 兑换 THB
฿54.6996
1 PLSP 兑换 TWD
NT$52.0294
1 PLSP 兑换 CHF
Fr1.4378
1 PLSP 兑换 HKD
HK$12.2924
1 PLSP 兑换 MAD
.د.م15.879