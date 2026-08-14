PulseChain Tiger 今日价格

PulseChain Tiger (PTIGER) 今日实时价格为 $ 0.00204911，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 PTIGER 兑 USD 的汇率为 $ 0.00204911 每 PTIGER。

PulseChain Tiger 目前市值在 $ 1,331,526 排名第 #-，流通供应量为 649.81M PTIGER。过去 24 小时内，PTIGER 的交易价格在 $ 0.00193879（低点）和 $ 0.00215851（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0074825，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PTIGER 在过去一小时内波动了 -2.98%，过去7 天内波动了 +9.50%。过去一天，总交易量达到 $ 5.73K。

PulseChain Tiger（PTIGER）市场信息

市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 成交量（24H） $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K 完全稀释市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 649.81M 649.81M 649.81M 总供应量 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

PulseChain Tiger 的当前市值为 $ 1.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.73K。PTIGER 的流通量为 649.81M，总供应量是 649813338.7，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.33M。