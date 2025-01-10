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Pulsara 价格 (SARA)

USD

Pulsara (SARA) 实时价格图表

$0.00731178
$0.00731178$0.00731178
-0.20%(1D)

今天 Pulsara (SARA) 的价格

今天 Pulsara (SARA) 的实时价格为 0.00731178 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SARA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pulsara 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.86K USD
- Pulsara 当天价格变化为 -0.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Pulsara (SARA) 价格表现 USD

今天内，Pulsara 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Pulsara 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005956972
在过去60天内，Pulsara 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0177429905
在过去90天内，Pulsara 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0035316914925010114

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.25%
30天$ -0.0005956972-8.14%
60天$ +0.0177429905+242.66%
90天$ +0.0035316914925010114+93.43%

Pulsara (SARA) 价格分析

Pulsara 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00720233
$ 0.00720233$ 0.00720233

$ 0.00737896
$ 0.00737896$ 0.00737896

$ 0.01319414
$ 0.01319414$ 0.01319414

+1.05%

-0.25%

-14.17%

Pulsara (SARA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 33.86K
$ 33.86K$ 33.86K

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什么是Pulsara (SARA)

SARA is the utility native token of the Pulsara ecosystem. It has an initial supply of 1,000,000,000 tokens. The burn or mint of the $SARA token will be decided by the community through proposals and voting.

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Pulsara (SARA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Pulsara (SARA) 的其他问题

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SARA 兑换为当地货币

1 SARA 兑换 AUD
A$0.0118450836
1 SARA 兑换 GBP
0.0059225418
1 SARA 兑换 EUR
0.0070924266
1 SARA 兑换 USD
$0.00731178
1 SARA 兑换 MYR
RM0.0328298922
1 SARA 兑换 TRY
0.2589101298
1 SARA 兑换 JPY
¥1.1517515856
1 SARA 兑换 RUB
0.7475563872
1 SARA 兑换 INR
0.6296173758
1 SARA 兑换 IDR
Rp117.9319189734
1 SARA 兑换 PHP
0.4285434258
1 SARA 兑换 EGP
￡E.0.3696835968
1 SARA 兑换 BRL
R$0.0446749758
1 SARA 兑换 CAD
C$0.0105289632
1 SARA 兑换 BDT
0.8918909244
1 SARA 兑换 NGN
11.3360374764
1 SARA 兑换 UAH
0.3091420584
1 SARA 兑换 VES
Bs0.38752434
1 SARA 兑换 PKR
Rs2.0361113766
1 SARA 兑换 KZT
3.858426306
1 SARA 兑换 THB
฿0.2534994126
1 SARA 兑换 TWD
NT$0.241654329
1 SARA 兑换 CHF
Fr0.0066537198
1 SARA 兑换 HKD
HK$0.0568856484
1 SARA 兑换 MAD
.د.م0.0734102712