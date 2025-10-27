Pug Inu（PUG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.21% 涨跌幅（1D） +3.50% 漲跌幅（7D） -5.77%

Pug Inu（PUG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PUG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PUG 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PUG 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.21%，过去 24 小时内变动为 +3.50%，过去 7 天内累计变动为 -5.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pug Inu（PUG）市场信息

市值 $ 141.68K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 141.68K 流通量 356.09T 总供应量 356,093,212,567,863.25

Pug Inu 的当前市值为 $ 141.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUG 的流通量为 356.09T，总供应量是 356093212567863.25，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 141.68K。