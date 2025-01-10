pufETH 价格 (PUFETH)
今天 pufETH (PUFETH) 的实时价格为 3,370.25 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PUFETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
pufETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79M USD
- pufETH 当天价格变化为 -0.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -13.738330066077。
在过去30天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -427.8036948250。
在过去60天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +80.5203278750。
在过去90天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +870.8051097361736。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -13.738330066077
|-0.40%
|30天
|$ -427.8036948250
|-12.69%
|60天
|$ +80.5203278750
|+2.39%
|90天
|$ +870.8051097361736
|+34.84%
pufETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
-0.40%
-7.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.
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|1 PUFETH 兑换 AUD
A$5,459.805
|1 PUFETH 兑换 GBP
￡2,729.9025
|1 PUFETH 兑换 EUR
€3,269.1425
|1 PUFETH 兑换 USD
$3,370.25
|1 PUFETH 兑换 MYR
RM15,132.4225
|1 PUFETH 兑换 TRY
₺119,340.5525
|1 PUFETH 兑换 JPY
¥530,881.78
|1 PUFETH 兑换 RUB
₽344,574.36
|1 PUFETH 兑换 INR
₹290,212.2275
|1 PUFETH 兑换 IDR
Rp54,358,863.3575
|1 PUFETH 兑换 PHP
₱197,530.3525
|1 PUFETH 兑换 EGP
￡E.170,399.84
|1 PUFETH 兑换 BRL
R$20,592.2275
|1 PUFETH 兑换 CAD
C$4,853.16
|1 PUFETH 兑换 BDT
৳411,103.095
|1 PUFETH 兑换 NGN
₦5,225,168.195
|1 PUFETH 兑换 UAH
₴142,494.17
|1 PUFETH 兑换 VES
Bs178,623.25
|1 PUFETH 兑换 PKR
Rs938,513.5175
|1 PUFETH 兑换 KZT
₸1,778,480.925
|1 PUFETH 兑换 THB
฿116,846.5675
|1 PUFETH 兑换 TWD
NT$111,386.7625
|1 PUFETH 兑换 CHF
Fr3,066.9275
|1 PUFETH 兑换 HKD
HK$26,220.545
|1 PUFETH 兑换 MAD
.د.م33,837.31