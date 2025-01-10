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pufETH 价格 (PUFETH)

USD

pufETH (PUFETH) 实时价格图表

$3,370.25
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-0.40%(1D)

今天 pufETH (PUFETH) 的价格

今天 pufETH (PUFETH) 的实时价格为 3,370.25 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PUFETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
pufETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79M USD
- pufETH 当天价格变化为 -0.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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pufETH (PUFETH) 价格表现 USD

今天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -13.738330066077
在过去30天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -427.8036948250
在过去60天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +80.5203278750
在过去90天内，pufETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +870.8051097361736

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -13.738330066077-0.40%
30天$ -427.8036948250-12.69%
60天$ +80.5203278750+2.39%
90天$ +870.8051097361736+34.84%

pufETH (PUFETH) 价格分析

pufETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,285.67
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$ 3,421.79
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$ 4,182.37
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-0.02%

-0.40%

-7.13%

pufETH (PUFETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.79M
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0.00
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什么是pufETH (PUFETH)

Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.

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pufETH (PUFETH) 资源

白皮书
官网

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1 PUFETH 兑换 USD
$3,370.25
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¥530,881.78
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