PudgyStrategy（PUDGYSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00260323 24H最高价 $ 0.00308084 历史最高 $ 0.0254713 最低价 $ 0.00127487 涨跌幅（1H） +0.99% 涨跌幅（1D） +17.63% 漲跌幅（7D） -14.61%

PudgyStrategy（PUDGYSTR）当前实时价格为 $0.00310356。过去 24 小时内，PUDGYSTR 的交易价格在 $ 0.00260323 至 $ 0.00308084 之间波动，市场活跃度显著。PUDGYSTR 的历史最高价为 $ 0.0254713，历史最低价为 $ 0.00127487。

从短期表现来看，PUDGYSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.99%，过去 24 小时内变动为 +17.63%，过去 7 天内累计变动为 -14.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PudgyStrategy（PUDGYSTR）市场信息

市值 $ 3.10M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.10M 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

PudgyStrategy 的当前市值为 $ 3.10M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUDGYSTR 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.10M。