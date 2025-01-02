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Public Mint 价格 (MINT)

USD

Public Mint (MINT) 实时价格图表

$0.00123749
$0.00123749$0.00123749
+0.10%(1D)

今天 Public Mint (MINT) 的价格

今天 Public Mint (MINT) 的实时价格为 0.00124083 USD。目前其市值为 $ 131.83K USD。MINT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Public Mint 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.45 USD
- Public Mint 当天价格变化为 +0.46%
- 其循环供应量为 106.53M USD

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Public Mint (MINT) 价格表现 USD

今天内，Public Mint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Public Mint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001061209
在过去60天内，Public Mint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004706195
在过去90天内，Public Mint 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.46%
30天$ -0.0001061209-8.55%
60天$ -0.0004706195-37.92%
90天$ 0--

Public Mint (MINT) 价格分析

Public Mint 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00123511
$ 0.00123511$ 0.00123511

$ 0.00125028
$ 0.00125028$ 0.00125028

$ 3.36
$ 3.36$ 3.36

-0.55%

+0.46%

-0.12%

Public Mint (MINT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 131.83K
$ 131.83K$ 131.83K

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

106.53M
106.53M 106.53M

什么是Public Mint (MINT)

MINT is the Governance token of Public Mint EARN, a solution running on Public Mint Platform. It allows stakeholders to receive a fee from the TVL, for their participation in the governance process.

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Public Mint (MINT) 资源

官网

大家还在问：关于 Public Mint (MINT) 的其他问题

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MINT 兑换为当地货币

1 MINT 兑换 AUD
A$0.0019977363
1 MINT 兑换 GBP
0.000992664
1 MINT 兑换 EUR
0.0012036051
1 MINT 兑换 USD
$0.00124083
1 MINT 兑换 MYR
RM0.0055465101
1 MINT 兑换 TRY
0.0437888907
1 MINT 兑换 JPY
¥0.1949964345
1 MINT 兑换 RUB
0.13773213
1 MINT 兑换 INR
0.1063887642
1 MINT 兑换 IDR
Rp20.0133842949
1 MINT 兑换 PHP
0.0719309151
1 MINT 兑换 EGP
￡E.0.0629845308
1 MINT 兑换 BRL
R$0.0076807377
1 MINT 兑换 CAD
C$0.0017867952
1 MINT 兑换 BDT
0.148279185
1 MINT 兑换 NGN
1.9178144397
1 MINT 兑换 UAH
0.0522513513
1 MINT 兑换 VES
Bs0.06328233
1 MINT 兑换 PKR
Rs0.345819321
1 MINT 兑换 KZT
0.6513488919
1 MINT 兑换 THB
฿0.0425480607
1 MINT 兑换 TWD
NT$0.0407860821
1 MINT 兑换 CHF
Fr0.001116747
1 MINT 兑换 HKD
HK$0.0096412491
1 MINT 兑换 MAD
.د.م0.0125447913